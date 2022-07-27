Дочь Виктора Мережко: "После инсульта у отца не осталось друзей и верных товарищей. Никто не пришел на поминки"

Фото из семейного архива Марии Мережко

Виктор Мережко не дожил до круглой даты всего полгода. Он скончался 30 января от последствий коронавируса.

С его дочерью Марией Мережко мы вспомнили ее отца накануне его дня рождения. Разговор получился не очень веселый. И дело не только в боли утраты, которая все еще очень сильна.

- Сразу после папиного ухода мы с братом были в шоковом состоянии, - вспоминает Мария. - Отец, Ваня и я были очень близки, эдакие верные друзья, мы созванивались по несколько раз в день. Очень поддерживали друг друга, особенно после маминого ухода. Теперь не стало отца... Когда шок прошел, пришло осознание потери. Мы с Ваней до сих пор не можем смотреть папины фильмы. Не находим моральных сил включить его рабочий ноутбук. Там его архивы, но пока до них руки не дошли. Точнее - руки опускаются, как только я подхожу к папиному компьютеру. Все еще очень больно и тяжело.

- Возможно, в компьютере есть какие-то незавершенные сценарии?

- У отца действительно есть незавершенные сценарии, есть заявки. Уже были прецеденты, когда недобросовестные продюсеры начали «дербанить» папины сценарии, присваивая их себя. Мы обязательно всем этим займемся, как только вступим с братом в наследство. Конечно, мы будем счастливы, если по сценариям отца будут снимать фильмы, делать ремейки, ставить спектакли. Главное, чтобы папу не забыли.

- Виктор Мережко был очень деятельным человеком, всегда на виду. Фестивали, кинопремии – он в первых рядах. Но в последние годы как будто бы ушел в тень. Возможно, поэтому на прощание с ним почти никто не пришел из коллег-кинематографистов. Это не показалось вам странным?

- Не просто странным. Меня неприятно поразило, что у отца не осталось друзей и верных товарищей. Их отсутствие он ощущал в последние годы. Не жаловался, но иногда в разговоре прорывалось. Ему было одиноко. И дело не в том, что многие ушли в мир иной.

Забвение началось после папиного инсульта (в сентябре 2017 года – Ред.). Трудно описать словами те усилия, которые папа предпринимал, чтобы восстановиться после болезни. Он ежедневно делал упражнения, как рекомендовали врачи, на силе воли. Он очень старался, иногда обижался на нас с братом за то, что мы проявляем чрезмерную заботу: «Прекратите меня унижать, я не инвалид», - говорил он. Пренебрежение со стороны коллег появилось, как мне кажется, именно тогда. У нас в стране возраст, болезнь – это приговор.

фото из семейного архива Марии Мережко

- Увы, вы правы. 30 января в один день с вашим отцом ушел артист Леонид Куравлев. Более народного любимца трудно представить. Он тоже в последние годы болел, нигде не появлялся. И тоже никто из коллег не пришел с ним попрощаться…

- И на прощании с отцом, которое проходило в Доме кино, почти никого не было, кроме верного друга актрисы Людмилы Зайцевой. Никас Сафронов пронес перед камерами папин портрет. Был по долгу службы депутат Евгений Герасимов. Был папин друг продюсер Дмитрий Антонов и всё. Я больше скажу: никто не пришел на поминки, что совсем не в традициях. На подобных мероприятиях всегда собирается народ. Поминки мы устроили в Доме кино, который папа очень любил. Там всем удобно. Но за столом сидели мы вдвоём с братом. И долго не могли понять, в чем дело, где коллеги, которые много лет приходил в наш дом?.. Так и сидели бы за накрытым столом, если бы к нам не начали подсаживаться случайные люди, которые обычно ходят на публичные прощания.

- Многих ровесников Виктора Мережко нет в живых. Может быть поэтому так вышло…

- Знаете, это очень удобное объяснение, мол, все старики умерли. Так же, как удобно всё списывать на страх заразиться ковидом. Но на следующий день мы увидели по телевизору многих знакомых отца: все они явились на какое-то светское мероприятие.

В 80-90-ые годы папа был в фаворе. Он был секретарем Союза кинематографистов России, председателем правления Дома кино. Был одним из создателей фестиваля «Киношок» в Анапе и первым президентом кинопремии «Ника». Он стоял у истоков канала ТВ-6. Это была его идея, которую воплотил Эдуард Сагалаев. Вот тогда отец был нужен всем.

- А сколько фильмов было снято по сценариям Виктора Мережко. Многие из них вошли в отечественный золотой кинофонд: «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Здравствуй и прощай», «Уходя – уходи»… И сколько актеров в них снимались, большинство из них, слава Богу, живы…

- Даже не знаю, как объяснить такое пренебрежение к отцу. Это человеческая лень, короткая память или зависть, желание пнуть умершего льва? Не знаю..

Десять лет папа, преодолевая препоны и трудности, добивался, чтобы на доме, где жил Георгий Юматов (улица Черняховского, 5), повесили мемориальную доску. Да, отец дружил с дядей Жорой. Но не только в этом дело. Георгий Александрович заслужил эту память, он большой русский артист, фронтовик. Отец писал письма, ездили в инстанции. Потом подключился Василий Семёнович Лановой. Вдвоем они стали писать и ездить. И наконец добились. Но полтора года назад умер Василий Семенович (Лановой скончался от ковида в январе 2021 года – Ред.). А папа не дожил до открытия считанные месяцы. Мемориальная доска сделана по фотографии, которая висит у меня в квартире. На фото дядя Жора стоит на балконе, молодой и счастливый...

В мае доску открыли. Никто ни меня, ни моего брата на торжественное открытие не позвал. Я узнала об этом случайно. А, узнав, побежала расклеивать объявления на доме, чтобы люди, которые знали и помнили Георгия Александровича, пришли. Разумеется, на открытии о папе – ни слова. Только актриса Лариса Лужина поблагодарила отца, и вскользь о нем упомянула Алина Покровская. Остальные «организаторы» лавры присвоили себе. Вы сейчас скажете: это у меня обостренное чувство обиды на фоне потери. Возможно, но мне действительно было обидно до слез.

- 30 июля исполняется полгода, как не стало Виктора Ивановича. Вопрос с наследством между вами и братом Иваном решился мирно?

- Папа не был богатым человеком. Были периоды, когда мы жили очень скромно, если не сказать бедно. Ни машины, ни дачи у отца не было. Он жил в двухкомнатной квартире в Москве. Есть у него квартира в Питере, которую он купил недавно.

Мы решили пока ничего не трогать. Все осталось, как было при нем. Даже не можем заставить себя включить его компьютер. Для нас папа жив. Мы не ожидали, насколько его уход будет тяжелым для нас. Стараемся с Ваней друг друга поддерживать.

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