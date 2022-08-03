Пожар на складе Ozon: Как отразится на бизнесе и клиентах компании

Сгорел крупный склад логистической компании Ozon Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В среду в Подмосковье произошел крупный пожар. Сгорел крупный склад логистической компании Ozon – одного из лидеров рынка доставки в России. По предварительной версии, возгорание было неслучайным. У следователей две версии – либо поджог, либо неаккуратность при проведении сварочных работ. Пожар быстро распространился из-за картонных коробок и обилия пластиковой упаковки. Возбуждено уголовное дело. Вся хронология событий и последняя информация – в подробном материале KP.RU. А мы попробуем разобраться, что теперь будет с бизнесом компании.

- Во сколько оценивается ущерб?

- Предварительная оценка – 10 млрд рублей. Это расчеты Всероссийского союза страховщиков. Сумма приличная. Для сравнения, текущая рыночная капитализация компании составляет около 300 млрд рублей. А на пике – в 2000 году – компанию оценивали почти в 700 млрд рублей. Такому падению удивляться не стоит. С пожаром оно не связано. Акции почти всех компаний (и в России, и за рубежом) в последние полгода упали в 2 – 3 раза.

- Была ли страховка?

- Да, конечно. Такого рода объекты крупные компании страхуют в обязательном порядке. Поэтому через какое-то время компания получит возмещение. Как стало известно, здание склада было застраховано в «Альфа Страховании» на 6 млрд рублей, а его содержимое - в «Ингосстрахе» на 11 млрд рублей.

- Восполнит ли возмещение убытки компании?

- Вряд ли выплата покроет все потери. Потерян крупный актив компании. Отсутствие крупного склада затормозит деятельность компании. Как минимум в ближайшие полгода-год придется арендовать соразмерные площади, искать место под размещение нового склада, а затем заниматься его строительством.

«По нашим оценкам, потенциальные расходы составят порядка 10% от годовой выручки Ozon. В случае покрытия страховыми компаниями 17 млрд рублей, потенциальный убыток Ozon за возможное превышение суммы покрытия не превысит 1% от годовой выручки», - считает Людмила Теличко, главный аналитик ПСБ.

- Выживет ли после такого компания?

- Компания Ozon активно развивалась. Но до последнего времени прибыль не приносила. Все деньги уходили на расширение сети. Под эти цели активно привлекались средства инвесторов, в том числе частных. Вероятнее всего, планы по выходу на стабильную прибыль придется отодвинуть минимум на пару лет. На деятельности компании потеря основного склада, конечно, отразится. Но в целом для бизнеса пожар не будет смертельным. Больше потерь получат страховщики. Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил, что это будет одна из самых крупных выплат за последние несколько лет.

- Что теперь будет с акциями компании?

- Естественно, инвесторы отреагировали на новость о пожаре. После появления первых новостей акции стали падать и упали почти на 7%. По итогам дня падение оказалось сильно меньше, но только из-за того, что в начале дня – до пожара- эти акции резко росли в цене. В целом предпосылок для дальнейшего падения нет. На складе хранился лишь каждый десятый товар компании. То есть деятельность компании приостанавливаться не будет, более 90% выручки сохранится.

- Вернут ли деньги клиентам и компаниям, чьи товары сгорели?

- В компании пообещали полностью рассчитаться с потерпевшими – как с клиентами, так и с поставщиками. Но подсчет убытков и определение размера компенсации может занять приличное время, пояснили в компании.

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