Военная спецоперация на Украине 8 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года.

Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области 45 тысяч тонн боеприпасов, поставленных украинским войска блоком НАТО, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, он уточнил, что российские войска уничтожили в ДНР пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении новой медали "За оборону Украины", похожую на свастику. На медали изображены четыре перекрещенных под прямым углом меча. В ее центре расположен трезубец, который изображен на гербе страны.

Тем временем, войска Донецкой народной республики завершают зачистку поселка Пески в Донецкой области, взятого под контроль на этой неделе. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, Пески было сложно брать под контроль, поскольку противник там "буквально вгрызался в землю".