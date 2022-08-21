Целью взрыва была именно Дарья Дугина. Это была ее машина, а не отца

Тело 29-летней журналистки Дарьи Дугиной (Платоновой) обнаружили в сгоревшей машине. Фото: стоп-кадр видео

Стали известны новые детали взрыва автомобиля на Можайском шоссе. Напомним, ЧП произошло вечером в субботу, 20 августа. В сгоревшей машине обнаружили тело 29-летней журналистки Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери известного политолога Александра Дугина.

Журналистке Дарье Дугиной было всего 29 лет. Фото: стоп-кадр видео

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу Дугины гостили в усадьбе Захарово на фестивале «Традиция» (ежегодный семейный фестиваль, где собираются любители поэзии и музыки). Около 21:00 они отправились назад в Москву.

Изначально некоторые источники сообщали, что по какой-то случайности Дарья Дугина оказалась в машине отца, а сам политолог возвращался в столицу на другом автомобиле. По одной из версий, целью неизвестных подрывников был именно мужчина и его машина, а девушка погибла случайно.

Дарья Дугина погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области Фото: Александр РОГОЗА

- На самом деле сгоревший автомобиль «Тойота Ленд Крузер» принадлежал именно Дарье, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Она сама на нем и приехала. Александр Дугин покинул фестиваль на другой машине, но почти одновременно с дочерью.

По словам источника, Дарья проехала около двух километров по Звенигородскому шоссе, на светофоре повернула на Можайское и в этот момент взрывное устройство сдетонировало. Горящий покореженный внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в забор частного дома. Рядом были другие машины, но только чудом никто больше не пострадал.

Александр Дугин покинул фестиваль на другой машине, но почти одновременно с дочерью. Фото: Телеграм Петра Лундстрема

На месте взрыва работают криминалисты (этот отрезок Можайского шоссе с ночи перекрыт), которые ищут среди обломков машины фрагменты взрывного устройства.

Как стало известно kp.ru, предварительно установлено, что его мощность могла составлять до 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Криминалисты ищут на месте взрыва среди обломков машины фрагменты взрывного устройства Фото: Александр РОГОЗА

- Однако как именно оно было приведено в действие, пока неясно. Это мог быть таймер, или самодельную бомбу дистанционно взорвали люди, которые ехали за машиной Дугиной. Это можно будет сказать только после серьезной экспертизы, - сообщил наш собеседник.

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