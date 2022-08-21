Александр Дугин - геополитик, философ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Гелиевич Дугин - русский философ, писатель.

Кандидат философских наук, доктор политических и социологических наук. Лидер Международного евразийского движения.

Дугин — автор «четвертой политической теории». По его мнению, именно она должна стать следующим этапом после либерализма, марксизма и фашизма.

Четвертая политическая теория рассказывает о многополярности мира: разные цивилизации будут существовать на своих самобытных принципах. А нынешняя спецоперация на Украине — это желание России защитить свой русский мир от Запада.

Дугин считает, что в будущем появится евразийская сверхдержава, когда Россия интегрирует бывшие советские республики в новый Евразийский Союз.

На Западе философа воспринимают более, чем серьезно: с 2014-го он находится в санкционных списках ЕС, с 2015-го — США.

Американский политический комментатор и сторонник теорий заговора Гленн Бек в своей YouTube-канале назвал нашего мыслителя «самым опасным человеком на планете».

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