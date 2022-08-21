Почему Александр Дугин - идеальная цель для отчетности Киева перед Западом

Александр Дугин с дочерью Дарьей Фото: социальные сети

Смысл убийства Дарьи Дугиной - в бюрократической отчетности.

Убили для того, чтобы составить бумажку. Да, именно так, и никак иначе.

Сидит в кабинете Тарас Гестапенко, большой начальник в СБУ. И у него - и не только у него, но и в других кабинетах, политических и военных, - идет поток помощи из Англии и Америки. Дают деньги, дают оружие, данные разведки, отправляют хлопцев учиться убивать москалей, а в Киев и Львов, напротив, приезжают учить разные Джеймсы Бонды.

Но благодетелю нужен отчет. Помощь пришла, а что сделано?

Убийства наших чиновников где-то в Херсоне - обязательно, но это мелко, это, скорее, для внутренней аудитории, поскольку украинцы обожают плясать на трупах, это у них национальный обычай, как мы хорошо знаем.

А "туда" чем похвастаться? Организовать покушение на Путина или высших наших деятелей - слишком сложно. А убивать какого-нибудь неведомого для Вашингтона и Лондона замминистра Иванова-Сидорова - ну, не то.

Отсюда следует простое, дешевое и очень полезное для отчетности решение: нужны известные на Западе люди, которые поддерживают Путина, но, поскольку они не министры или генералы, к ним легко подойти с бомбой. И тут вся англоязычная популярность Дугина в качестве "рашн идеолоджи гуру" или как они это называют, - оказывается идеальной. Бумажку про то, что мы, молодцы, убили Дугина, сразу поймут - и пойдут хвастаться с ней уже там, этажом выше. Ну а придумал это сам Тарас Гестапенко - что менее вероятно, - или это ему подсказали заезжие Бонды, ровно так же, как и он сам, заинтересованные в тех же красивых отчетах, - не так уж важно.

Но на дело послали Тарасов совсем никудышных, они то ли испугались, то ли поленились лично проследить, кто сел в машину, вот и получилось, что получилось.

Ну, в следующий раз будут работать лучше.

Тем более, что наша власть, перевернувшись на другой бок, собирается спать дальше, и никаких проблем у бомбистов-Тарасов в России нет и не предвидится.

Но эта претензия - уже не к ним.

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