Владимир Путин назвал убийство Дарьи Дугиной подлым и жестоким

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Телеграмма Владимира Путина опубликована на сайте Кремля:

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России. Сил вам и мужества в этот скорбный час», - пожелал президент родителям девушки Александру Дугину и Наталье Мелентьевой.

Ранее убийство дочери впервые прокомментировал отец Дарьи.

Он написал, что его сердце «жаждет мести». Но одной ее мало для того, чтобы убийцы ответили. Преступников покарает только победа в спецоперации.

«Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!», - попросил Александр Дугин.

Кстати, ФСБ уже вычислила убийцу. Это 43-летняя украинка Наталья Вовк. Она по поддельным документам приехала в Россию месяц назад вместе с дочерью. Убийца выслеживала Дугиных, а после теракта она быстро покинула территорию страны.

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