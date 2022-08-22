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Звезды22 августа 2022 14:20

Максим Фадеев впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию бывшей подопечной Наргиз, которая обложила погибшую Дарью Дугину

Великодушный композитор признался, что ему жалко артисту, подававшую надежды
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Фадеев настолько разочаровался в Наргиз и других российских артистах, что разогнал весь музыкальный лейбл и улетел жить на Бали

Фадеев настолько разочаровался в Наргиз и других российских артистах, что разогнал весь музыкальный лейбл и улетел жить на Бали

Фото: Борис КУДРЯВОВ

По сути именно в России довольно взрослая певица Наргиз Закирова пережила второе творческое рождение. Шоу «Голос» позволило в 2013 году перезагрузить карьеру артистки, певшей в США по ресторанам. После финала вокального конкурса, выиграть который не удалось, к Наргиз пришла и популярность, и концерты. Именно здесь ее заметил прославленный композитор Максим Фадеев и начал продюсировать.

Только вот после нескольких стоящих песен и гастрольного тура отношения испортились. Фадеев настолько разочаровался в Наргиз и других российских артистах, что разогнал весь музыкальный лейбл и улетел жить на Бали, где много лет строил «творческую студию» для собственных артистов.

Конечно, он наблюдал со стороны за Наргиз. И слушал все гадости, что она про него говорила. Только вот теперь певица оказалась в незавидном положении — ей закрыли въезд в нашу страну и за русофобские высказывания и нелегальное использование хитов могут даже наказать.

По сути именно в России довольно взрослая певица Наргиз Закирова пережила второе творческое рождение

По сути именно в России довольно взрослая певица Наргиз Закирова пережила второе творческое рождение

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако топить дальше Фадеев певицу не стал. Более того, продюсер признался, что ему искренне жаль стремительно деградирующую артистку.

— Жалею ли я, что писал Наргиз песни? — объяснил в телеграме композитор. — Я жалею о том, что сейчас происходит с ней. Я это вижу. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви, много добра. Мы же пели о настоящем, о чувствах. Ей верили. Это и была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим.

А видим мы бесчеловечное и непотребное: к примеру, убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной Наргиз прокомментировала сообщением «Добро пожаловать в ад».

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