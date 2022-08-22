Украину ждет не месть, но расплата. Наш ответ на убийство Даши Дугиной

Дарья Дугина погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области Фото: соцсети

Держал паузу, ждал какого-то официального комментария, чтобы попытаться осмыслить, почему Даша. Хотя внутренне понимал, что версия, исключающая украинский след, крайне маловероятна. ФСБ последние сомнения развеяла.

Террористка, военнослужащая Нацгвардии, приехала в Россию со своим ребенком - такое у них прикрытие. Фигурирующие в релизе ФСБ украинские госномера, на которых она пересекала границу, - номера Донецкой области. Косила под беженку с дочкой.

Фильтрацию мы можем устраивать на освобожденных территориях - мне многие жаловались на ее беспощадность. Почему на границе с Украиной она не срабатывает (причем в обе стороны) - вопрос важный, но я сейчас не об этом.

Почему именно Даша Дугина. Во-первых, безусловно, потому что она дочь своего отца, которого на Западе почему-то называют «главным идеологом Путина». Я с этим не согласен, потому что сегодня никаких попыток формировать идеологию в нашей стране не наблюдается.

Но тот, кто планировал этот теракт, хотел убить не просто талантливого пассионарного человека, преданного идее Русского мира. Он хотел нанести удар по, как ему казалось, окружению российского лидера.

Во-вторых, - это сигнал тем, кто противостоит Украине на информационном фронте. Не только репортажами с линии фронта, но и формированием смыслов и идеологических посылов, чем без сомнения занималась юный (одаренные люди, часто, немного инфантильны) эрудит Даша Дугина. В этом смысле она давно вышла из тени своего отца, став самодостаточной единицей информационно-интеллектуального фронта.

В-третьих, что могла противопоставить Украина на этом фронте, который не менее важен, чем бои под Северском или Артемовском? Напыщенного Фейгина (внесен в список СМИ-иноагентов) с нарциссом Арестовичем? Гордона с его раздутым эго? Янину, прости Господи, Соколовскую? Обнюханного коксом вышедшего в тираж бывшего комика? Нет у них оружия соответствующего калибра. Такое из США вместе с Хаймарсами не завезти.

Лицо террористки попало на камеры видеонаблюдения

Когда погибла Даша, я сразу вспомнил убийство Павла Шеремета в Киеве. Подрыв машины, женщина-исполнитель. Женщина оставила бомбу и в кабинете Михаила «Гиви» Толстых. В методе исполнения нет ничего нового. Как и в мотивации, которая у нацистов мало изменилась со времен убийства Олеся Бузины. И украинские спецслужбы ее очень умело используют. В незалежной это срабатывает - там заткнули рот всем инакомыслящим, способным идти против «повестки».

Чего добились украинские террористы на Можайском шоссе? А чего они добились, убив журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка под Металлистом в 2014-м? Какую победу одержали, расстреляв фотокора РИА Новости Андрея Стенина под Снежным и спалив его тело вместе с машиной? Убийства Захарченко, Мотора и других лидеров Русской весны сделали нас только злее.

Каждая потеря на алтаре будущей Победы добавляет уверенности в нашей правоте. Если они боятся красивой и умной девушки до такой степени, что ее нужно устранить так показательно подло, значит все мы делаем правильно. И каждый погибший герой стоит за нами немым напоминанием: мы не имеем права отступить. Чтобы их смерть не была напрасной.

Мои соболезнования Александру Гельевичу.

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