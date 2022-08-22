«Привет от Дугиной. Ты — следующий»: военному обозревателю Виктору Баранцу угрожают убийством

Военный обозреватель KP.RU, полковник в отставке Виктор Баранец получил угрозу Фото: Евгения ГУСЕВА

«Привед от Дугиной. Ты — следующий.» Такую угрозу получил военный обозреватель KP.RU, полковник в отставке Виктор Баранец сразу после убийства журналистки-философа Дарьи Дугиной (орфография послания сохранена). Особо обращает на себя внимание электронный адрес, с которого пришло письмо: russkyvoyennykorablidina****@gmail.com Эту матерную речевку на Украине возвели в государственный абсолют, штампуя ее на почтовых марках и расписывая ей стены офисов. Дело тут даже не в ругательной форме, а в том, что адрес, похоже, принадлежит украинским спецслужбам.

Похожие угрозы Виктору Баранцу приходили и в Чеченскую войну, в 1999-м, после выхода его репортажа о боях за Карамахи-Чабанмахи. В нем говорилось о том, что боевики использовали листки из священного Корана в качестве туалетной бумаги. Эта так разозлило головорезов, что они занесли журналиста KP.RU в список приговоренных к смерти. Он появился на одном из сайтов террористов.

Военкоры KP.RU Дмитрий Стешин и Александр Коц, работающие сегодня в Донбассе, так же получают сотни угроз. Обещания мести присылают и их родственникам.

Естественно, это не может заставить их замолчать. Но седых волос добавляет. Как и утверждает в понимании — с кем они имеют дело. Кто им противостоит по ту сторону информационного фронта.

Военкоры KP.RU уже занесены в персональные санкционные списки ЕС и отдельно Британии. А так же на киевский сайт «Миротворец», где публикуют данные «врагов украинской нации».

Но чтобы угрожали вот так - «ты следующий». И с адреса про «русский корабль» - это впервые.

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