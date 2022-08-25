Кадр из фильма «Зеркало».

Недавно на своей странице в соцсети дочь Маргариты Тереховой Анна опубликовала мамино фото. Фотография из семейного архива не то десятилетней давности, не то даже больше.

- Мы с мамочкой были тогда у друзей. Там она с детками общалась. Они ей прическу делали, - с большой нежностью говорит к маме Анна Терехова.

Она не делает секрета, что уже больше 10 лет Маргарита Борисовна тяжело больна. Альцгеймер. Но не сдается. И ее близкие очень стараются. Есть помощницы, которые в прямо смысле помогают Тереховой встать на ноги, а она находит в себе силы пройти по квартире. Помогает Театр им.Моссовета, в котором актриса служила с 1964-го года. И фонд «Артист».

Когда-то давно, еще до того, как стала известной артисткой, Маргарита Терехова поражала математическим складом ума. Она закончила школу с золотой медалью и поступила на физмат Ташкентского университета.

- Я никогда не задумывалась, какой склад ума у моей мамы. Она для меня всегда была просто мама, - говорит Анна. - Хотя я понимала, что какие-то вещи она решала что ли мужским умом. Кстати, она всегда иронизировала над своей учебой на физмате. Говорила, что пошла туда из-за мальчишек-одноклассников, которые после школы решили поступать в университет. И она за ними хвостиком. Не то, чтобы она блистала в математике, но школьный учитель ей говорил, что задачи она решает каким-то особым способом. У нее свой склад ума.

25 августа народной артистке России исполняется 80 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Маргарита Борисовна довольно редко давала интервью. Никогда не участвовала ни в каких театральных скандалах...

- Мама не любила откровенничать на личные темы. Но с удовольствием разговаривала с журналистами о творчестве. В интригах, скандалах никогда не участвовала. Как она говорила: «я всегда была сквозь это». Не тратила время попусту.

- Вы где-то рассказывали, что в детстве вашим воспитанием в основном занималась бабушка.

- Бабушка действительно очень помогала маме, у которой физически не было времени. Мама много снималась, много работала в театре, ездила на гастроли. Она была кормильцем в семье. Мы никогда не жили богато. Когда мама возвращалась в Москву и приезжала к нам с бабушкой, обязательно привозила что-нибудь вкусненькое или какой-то наряд мне. Если у неё не было съемок или мы ездили отдыхать, она была только мамой. Мы вместе читали, точнее – она читала мне книжки.

Брат жил вместе с ней. Я переехала к маме, когда закончила школу. Это был небольшой период (если не считать раннего детства), когда мы жили вместе. Но никакой обиды на маму у меня не было. В детстве мне хватало родительского внимания, хотя маму я видела не каждый день. Потом я вышла замуж и строила уже свою личную жизнь.

- Как себя чувствует сейчас Маргарита Борисовна?

- Держится. Многое понимает, у нее осознанный взгляд. Отвечает на вопросы, хотя односложно. Слушает музыку. Иногда очень внимательно смотрит телевизор, когда там показывают спектакли - она смотрит, как играют актеры...

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