Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
25 августа 2022 4:00

«Тяжело больна, но не сдается»: как сейчас живет звезда советского кино Маргарита Терехова

25 августа народной артистке России Маргарите Тереховой исполняется 80 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Кадр из фильма «Зеркало».

Кадр из фильма «Зеркало».

Недавно на своей странице в соцсети дочь Маргариты Тереховой Анна опубликовала мамино фото. Фотография из семейного архива не то десятилетней давности, не то даже больше.

- Мы с мамочкой были тогда у друзей. Там она с детками общалась. Они ей прическу делали, - с большой нежностью говорит к маме Анна Терехова.

Она не делает секрета, что уже больше 10 лет Маргарита Борисовна тяжело больна. Альцгеймер. Но не сдается. И ее близкие очень стараются. Есть помощницы, которые в прямо смысле помогают Тереховой встать на ноги, а она находит в себе силы пройти по квартире. Помогает Театр им.Моссовета, в котором актриса служила с 1964-го года. И фонд «Артист».

Когда-то давно, еще до того, как стала известной артисткой, Маргарита Терехова поражала математическим складом ума. Она закончила школу с золотой медалью и поступила на физмат Ташкентского университета.

- Я никогда не задумывалась, какой склад ума у моей мамы. Она для меня всегда была просто мама, - говорит Анна. - Хотя я понимала, что какие-то вещи она решала что ли мужским умом. Кстати, она всегда иронизировала над своей учебой на физмате. Говорила, что пошла туда из-за мальчишек-одноклассников, которые после школы решили поступать в университет. И она за ними хвостиком. Не то, чтобы она блистала в математике, но школьный учитель ей говорил, что задачи она решает каким-то особым способом. У нее свой склад ума.

25 августа народной артистке России исполняется 80 лет

25 августа народной артистке России исполняется 80 лет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Маргарита Борисовна довольно редко давала интервью. Никогда не участвовала ни в каких театральных скандалах...

- Мама не любила откровенничать на личные темы. Но с удовольствием разговаривала с журналистами о творчестве. В интригах, скандалах никогда не участвовала. Как она говорила: «я всегда была сквозь это». Не тратила время попусту.

- Вы где-то рассказывали, что в детстве вашим воспитанием в основном занималась бабушка.

- Бабушка действительно очень помогала маме, у которой физически не было времени. Мама много снималась, много работала в театре, ездила на гастроли. Она была кормильцем в семье. Мы никогда не жили богато. Когда мама возвращалась в Москву и приезжала к нам с бабушкой, обязательно привозила что-нибудь вкусненькое или какой-то наряд мне. Если у неё не было съемок или мы ездили отдыхать, она была только мамой. Мы вместе читали, точнее – она читала мне книжки.

Брат жил вместе с ней. Я переехала к маме, когда закончила школу. Это был небольшой период (если не считать раннего детства), когда мы жили вместе. Но никакой обиды на маму у меня не было. В детстве мне хватало родительского внимания, хотя маму я видела не каждый день. Потом я вышла замуж и строила уже свою личную жизнь.

- Как себя чувствует сейчас Маргарита Борисовна?

- Держится. Многое понимает, у нее осознанный взгляд. Отвечает на вопросы, хотя односложно. Слушает музыку. Иногда очень внимательно смотрит телевизор, когда там показывают спектакли - она смотрит, как играют актеры...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасти Миледи: прикованной к постели Маргарите Тереховой собирают помощь всем миром

В день рождения кинозвезды ее дочь рассказала kp.ru, как семья справляется с тяжелым недугом (подробнее)

Шоу-бизнесЗвезды: легендыМаргарита Терехова: досье KP.RU