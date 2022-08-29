Хронология убийства Дарьи Дугиной: от въезда киллеров в Россию до детонации взрывчатки

Момент въезда Цыганенко в Россию.

Об этом все догадывались с самого начала. У знойной 43-летней украинской блондинки с накачанными губами Натальи Вовк — основной подозреваемой в убийстве 29-летней российской журналистки Дарьи Дугиной просто обязан был обнаружиться сообщник. Ну, в самом деле, не могла же эта женщина в одиночку провернуть такую многоходовую комбинацию: приехать в другую страну - выследить известную журналистку — заминировать ее машину - подорвать ее — и скрыться заграницей?

И вот ФСБ подтвердила. У Вовк был сообщник!

Им оказался 44 летний гражданин Украины Богдан Цыганенко.

Российские контрразведчики обнародовали десятиминутный немой фильм-детектив (нарезку с камер видеонаблюдения), на которых зафиксировано, как Цыганенко въехал в Россию по украинскому паспорту из Эстонии, встретился с Вовк в Москве, помогал ей менять номера на автомобиле и собирать бомбу. А за день до теракта вновь скрылся в Эстонии.

За кадром пока остался вопрос — кто и как именно прикрепил бомбу под днище машины Дугиной. Но уже точно известно, что журналистку на подмосковном фестивале «Традиция» выслеживала лично Наталья Вовк (она в кадрах «кинохроники» от ФСБ гуляет, озираясь по сторонам, по парковке фестиваля). И она же сама привела в действие бомбу.

Не исключено, что в деле об убийстве Дарьи Дугиной могут появиться и другие лица. Кто-то же должен был передать украинским диверсантам в Москве составные части бомбы? Или они собрали ее на месте? А кто пересылал для Цыганенко в Россию поддельные автономера, которые он получил в пункте выдачи интернет-заказов?

Загадки и «белые пятна» еще остаются.

Но уже можно составить примерную хронологию этого дерзкого преступления.

Вот она.

23 июля 2002 года. Наталья Вовк въезжает в Россию со своей 12-летней дочерью Софией

ХРОНОЛОГИЯ ГРОМКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Бомбу собрали в гараже на юго-западе Москвы

- 23 июля 2002 года. Наталья Вовк въезжает в Россию со своей 12-летней дочерью Софией под видом украинских беженцев. Едет она на своей машине «Мини Купер» с госномерами ДНР. Мать с дочкой на границе никаких подозрений не вызывают — ведь беженцев с Украины сейчас в России сотни тысяч.

- В Москве Вовк широким жестом снимает двухкомнатную квартиру за 100 тысяч рублей в месяц. В том же самой многоэтажке, в которой жила и Дарья Дугина. Как выяснил KP.RU в своем расследовании (подробнее на сайте KP. RU), окна съемной квартиры Вовк выходили прямо на окна Дугиной. Диверсантка могла следить за журналисткой не выходя из дома.

- Кроме квартиры, Вовк сняла в доме Дугиной и машиноместо на подземной парковке — это так же выяснил KP.RU в ходе своего расследования. Причем, свой «Мини Купер» Вовк ставила в десятке метров от «Ленд Крузера» Дугиной.

- 30 июля. Через неделю после Вовк, в страну въезжает Богдан Цыганенко. Границу Эстонии с Россией он пересекает в 3 часа утра, видимо, решив, что в это время все сонные и вопросов задают минимум.

- 2 августа. Дорожные видеокамеры в Москве фиксируют Цыганенко уже в машине с Вовк. В том самом «Мини Купере» - еще с номерами ДНР. Сначала сообщник едет пассажиром. А затем — сам садится за руль.

- Цыганенко получает упаковку с автомобильными номерами в пункте экспресс-доставки. По Москве он разгуливает в тапочках-вьетнамках и темных очках.

- Вовк и Цыганенко приезжают в гаражи на Юго-Западе Москвы. По данным ФСБ, они здесь сняли один из гаражей для того, что бы собрать бомбу и сменить номера на машине.

В Москве Вовк широким жестом снимает двухкомнатную квартиру за 100 тысяч рублей в месяц. В том же самой многоэтажке, в которой жила и Дарья Дугина Фото: Александр БОЙКО

Действительно, из гаражей «Мини Купер» выезжает уже с госномерами Казахстана. Они оформлены на гражданку этой страны Зайко. А у Вовк появляется казахстанский паспорт на эту фамилию.

- Согласно расследованию KP.RU, машину Дарьи Дугиной парочка Вовк — Цыганенко могли заминировать прямо на подземной парковке в доме, где жила журналистка. Видеокамеры на парковке работают плохо. А спуститься сюда можно прямо из квартиры, минуя охрану.

- 19 августа. День до теракта. Богдан Цыганенко выезжает из России в Эстонию. И снова в 3 часа 50 минут утра. То есть, это раннее время выбрано им все-таки неслучайно.

Таким образом, он лично в момент теракта находится уже не в России. Кнопку на подрыв журналистки нажимал не он. Но именно Цыганенко мог заранее установить бомбу под машину Дарьи Дугиной.

- 20 августа. Наталья Вовк ходит по стоянке фестиваля «Традиция», внимательно осматриваясь по сторонам. Видимо, выискивая машину Дарьи Дугиной и проверяя — нет ли слежки за ней самой.

После теракта Наталья Вовк сменит номера на своей машине на украинские, доедет до границы с Эстонией и скроется там

Однако кадров установки бомбы под днище автомобиля журналистки пока нет. Что подтверждает версию KP.RU о минировании машины Дугиной заранее - на подземной парковке дома.

- По данным ФСБ, после того, как журналистка попрощается на фестивале со своим отцом — известным философом Александром Дугиным, и сядет в машину, украинская диверсантка поедет за ней. «Мини Купер» Вовк будет преследовать «Ленд Крузер» Дугиной на расстоянии, достаточном для того, чтобы подать сигнал на взрывное устройство.

- После теракта Наталья Вовк сменит номера на своей машине на украинские, доедет до границы с Эстонией и скроется там. С момента взрыва до пересечения границы у нее уйдет всего 17 часов.