Как СБУ сделала из убийства Даши Дугиной пропагандистский спектакль

Дарья Дугина в студии Радио "Комсомольская правда".

Прошло больше недели с гибели Дарьи Дугиной. Действие разворачивается неспешно, на сцене появляются все новые актеры. Сегодня – новый, некий Богдан Цыганенко, житель Донецка.

Кажется, что этих людей тщательно подбирали, просчитав реакцию публики. Причем и нашей, и западной. Обратите внимание - люди, которых нам засветили как исполнителей теракта, почему-то с Донбасса. Как считает Украина, с «оккупированных территорий». И они сразу же предстают не просто убийцами, а «борцами за свободу». «Азовка»* Вовк с надутыми губами, под прикрытием дочки, следила. Помогал ей второй персонаж, он всплыл сегодня – якобы собирал бомбу в Москве, в арендованном гараже. Тоже с Донбасса. Окончил военный лицей, учился на управленца. Что он мог насобирать, какое взрывное устройства? Жил за счет мамы. Уже интересная деталь, скорее всего ГУР или СБУ помогали «спящему агенту» денежкой. Род занятий, как сказали соседи «подвезти, что-то привезти». Я помню, как такого «подвозильщика» задержали в Донецке несколько лет назад. Завербовали на погранпереходе, попросили отвезти сверток – тогда только начали охоту на главу ДНР Александра Захарченко. В свертке находилась бомба, ее должны были заложить за батарею в стрелковом клубе «Артемида», где Глава тренировался. Этого курьера перехватили, выявили.

Богдан Цыганенко во время въезда в Россию. Кадр из видео ФСБ РФ

Но, донецкий Цыганенко, жил, не тужил. Чистый, нигде не засвеченный. Получил, думаю, и паспорт ДНР и гражданство РФ. Не было на него ничего, как не проверяй по базам. Позвонили из Киева – продал квартиру и выехал в Россию. Дальше, по драматургии, получается, что два уроженца Донбасса, мстят «идеологу «русского мира» Александру Дугину: «земля горит под ногами оккупантов». На Западе эта история принимается лучше, чем просто «убийство дочери известного философа». А Дугина на Западе знают и ценят. Важный момент в этой трагической истории. Если бы покушались «уроженка Львова» и житель «Ивано-Франковска», это был бы типичный бандеровский аттентат (от латинского от лат. attentatio - покушения на убийство высокопоставленных особ, известного общественно-политического значимого лица – прим.авт.). Аттентат – любимое занятие бандеровского подполья во все времена его существования, особенно в конце 40-х годов, когда свидомые пытались с помощью террора, дестабилизировать освобожденную Западную Украину. И действовали они, тщательно консультируясь с американскими и английскими спецслужбами. Не удивлюсь если западные спецслужбы и слово это «аттентат», вернули из небытия и методику придумали.

Поэтому, уроженцы Западной Украины для этой операции не подходили, осадочек бы остался у всех. Нашли условных «донецких». Показали публике.

Главная подозреваемая в убийстве российской журналистки - Наталья Вовк.

Предположу, что настоящие исполнители остались за кадром. Предположу, что и взрывное устройство было, если так можно выразиться «профессиональным», с другим каналом связи. Не с телефоном, который может подорвать бомбу в любой момент, получив смс-спам. Заключение взрывотехников прояснило бы ситуацию, они могут оценить уровень сборки бомбы и ее компоненты. Но взрывотехники сказали очень мало, и правильно, кстати, сделали. Не думаю, что наши спецслужбы повелись на эту бандеровско-западную драматургию. Следите за руками, сейчас из Вовк-Шабан и Цыганенко будут лепить «борцов за свободу». Могут и Нобеля, кстати, дать. Его сейчас кому только не дают. И это будет предпоследней сценой этого спектакля. А в финале, в офисах клоповников СБУ и ГУР, при обследовании и разминировании нашими саперами, найдут весь массив документов по этой операции.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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