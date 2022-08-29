США заявили о необходимости остановки ядерных реакторов Запорожской АЭС

Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает оптимальным вариантом контролируемую остановку ядерных реакторов Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Вашингтон назвал наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий на Запорожской АЭС контролируемое отключение ядерных реакторов. Об этом заявил в понедельник 29 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе», - сказал Кирби во время регулярного брифинга, добавив, что США поддерживают предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон не может сказать, кто обстреливает ЗАЭС, но допускает, что «некоторые снаряды могли быть выпущены Украиной».

Ранее генсек ООН Гутерриш призвал к демилитаризации Запорожской АЭС, заявив, что военные действия вокруг АЭС и ее обстрелы просто недопустимы.

Напомним, миссия МАГАТЭ в понедельник 29 августа направляется на ЗАЭС через Киев.

Большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

В числе прочего миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС оценит физический ущерб, нанесенный обстрелами.

Также сообщалось, что МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько представителей на постоянной основе.