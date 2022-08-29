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Политика29 августа 2022 18:59

США заявили о необходимости остановки ядерных реакторов Запорожской АЭС

Вашингтон назвал контролируемое отключение реакторов ЗАЭС наиболее безопасным вариантом действий
Мария ПАВЛОВА
Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает оптимальным вариантом контролируемую остановку ядерных реакторов Запорожской АЭС.

Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает оптимальным вариантом контролируемую остановку ядерных реакторов Запорожской АЭС.

Фото: REUTERS

Вашингтон назвал наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий на Запорожской АЭС контролируемое отключение ядерных реакторов. Об этом заявил в понедельник 29 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе», - сказал Кирби во время регулярного брифинга, добавив, что США поддерживают предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон не может сказать, кто обстреливает ЗАЭС, но допускает, что «некоторые снаряды могли быть выпущены Украиной».

Ранее генсек ООН Гутерриш призвал к демилитаризации Запорожской АЭС, заявив, что военные действия вокруг АЭС и ее обстрелы просто недопустимы.

Напомним, миссия МАГАТЭ в понедельник 29 августа направляется на ЗАЭС через Киев.

Большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

В числе прочего миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС оценит физический ущерб, нанесенный обстрелами.

Также сообщалось, что МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько представителей на постоянной основе.