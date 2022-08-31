Дочь Дмитрия Пескова отдала телефонным мошенникам деньги с карт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Песков рассказал о том, как его дочь Лизу развели мошенники. Девушка давно живет самостоятельно. Она сама зарабатывает на жизнь, а некоторое время назад попала в неприятную ситуацию.

"Дочка попалась в прошлом году на уловки телефонных мошенников. Уж сколько я ей говорил. Она сказала, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла... У нее с двух карточек сняли деньги", - рассказал Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Знание".

Пресс-секретарь президента России не уточнил, обращалась ли Лиза после всего случившегося к нему за помощью. Он лишь отметил, что деньги дочке вернули.

Дмитрий Сергеевич отметил, что служба безопасности отреагировала очень быстро. "Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули. Сила убеждения иногда побеждает знание. Это такая парадоксальная вещь", - добавил политик.

Отметим, Лиза Пескова долго жила и училась во Франции. А несколько лет назад девушка переехала в Россию, закончила здесь магистратуру МГИМО. Сейчас дочь Пескова живет и работает в Москве. Елизавета развивала разные культурные проекты.