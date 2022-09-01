Кристина Асмус пропала после грандиозного скандала

Кристина Асмус Фото: СОЦСЕТИ

Кристину Асмус обвиняют в дискредитации российской армии. Судьбу бывшей жены Гарика Харламова скоро решит суд. Меж тем после всплывшего скандала актриса нос не кажет на публику. Даже 1 сентября она не пошла провожать в школу единственную дочь Настю, которую родила от резидента Comedy Club.

Делом Кристины Асмус занимается Тверской районный суд Москвы. Именно туда поступило административное дело в отношении бывшей жены Гарика Харламова. Судебное заседание назначено на 6 сентября.

Причиной разбирательств с Кристиной стала ее публикация в одной из соцсетей. Суд усмотрел в сообщении актрисы негативное отношение к проводимой военной спецоперации. Асмус грозит до 50 тысяч рублей.

В настоящее время звезда нигде не появляется. Она будто пропала без вести после новостей о возбуждении против нее дела о фейках. Актриса даже не пришла на школьную линейку к дочке-третьекласснице. Настю провожал в школу знаменитый отец.

Напомним, в 2020 году Кристина Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым. Супруги прожили вместе семь лет, и за это время у них родилась дочь Настя. После развода девочка живет с мамой в шикарном доме, который построил шоумен.