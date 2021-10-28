Красавица-актриса в узких шортах свела влюбленного Гарика Харламова с ума

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая возлюбленная Гарика Харламова стала активнее вести блог после того, как шоумен перестал скрывать свой роман. Катерина Ковальчук надела крошечый топ и белые мини шорты и исполнила соблазнительный танец. Его оценили не только поклонники, но и юморист.

Гарик Харламов с недавних пор не скрывает роман с 28-летней Катериной Ковальчук. 40-летний юморист после развода с Кристиной Асмус позволяет себе публично восхищаться миниатюрной красавицей. Очередное видео, которое актриса опубликовала в блоге, свело шоумена с ума. Девушка танцует в узких белых шортах и крошечном топе.

"Вай, мама, кто это?"- первым отреагировал на ролик Гарик. Так он выказал свои эмоции по поводу внешнего вида избранницы.

Катерины находится на на съемках в Геленджике. Резидент Comedy Club остался один в загородном доме на Рублевке, куда не так давно переехал с актрисой. Судя по всему Харламов скучает.

Напомним, о том, что Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус обрел личное счастье, стало известно полгода назад. Юмориста и Катерину Ковальчук стали замечать на одних и тех же мероприятиях, а потом они отправились на отдых в Сочи. В сентябре шоумен впервые вышел в свет с новой избранницей, представив ее публике.

Отношения у пары серьезные, Ковальчук познакомилась с мамой жениха и прекрасно с ней поладила. Позже появились слухи, что знаменитости съехались. Они поселились в коттедже неподалеку от дома Асмус. Шоумен очень привязан к дочке Насте, которая осталась жить с мамой. Он видится с ребенком каждый день. "С этой весны у Гарика с прекрасной Катериной все серьезно. А теперь они еще и живут вместе. Можно сказать, что она его невеста, но пока не официальная жена", - говорили друзья пары.

Резидент Comedy Club в последнее время впечатляет публику своим неожиданным преображением. Он похудел на 17 килограммов.