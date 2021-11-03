"Господи, как тяжело и страшно": Кристина Асмус рассказала о болезни дочери

Актриса Кристина Асмус Фото: СОЦСЕТИ

Кристина Асмус поделилась с поклонниками печальными новостями. Актриса сообщила о том, что у ее дочери Насти, которую она родила от Гарика Харламова, не все в порядке со здоровьем.

Кристина Асмус последние два месяца сама не своя. После развода с Гариком Харламовым блондинка работает на износ. Актриса живет в огромном доме на Рублевке, коммунальные услуги там влетают в копеечку. Да и дочь артистов учится в частной школе. Все это требует серьезных финансовых трат.

Из-за напряженного графика у Асмус возникли серьезные проблемы со здоровьем. "Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии, - ничего не сказать. Кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге, которые я так и не восстановила, высокая температура раз в несколько дней, бессонница", - это лишь малая часть из бед, с которыми пришлось столкнуться разведенной женщине.

Едва оправившись, красавица вздохнула полной грудью. Однако неделю назад случилось страшное. Вместе с наследницей она попала в больницу. "Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40... В итоге госпитализировали. И дальше круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований...", - начала Кристина свою исповедь.

В итоге ее дочке диагностировали кишечную инфекцию. "Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют. Все это сразу себе забрать хочется", - сокрушается знаменитость.

Ее поддержали поклонники. Неравнодушные граждане пишут, что в это тяжелое время надо быть осторожным и беречь себя.