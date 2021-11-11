Кристина Асмус сделала пугающее заявление: "Меня били, уничтожали, сводили с ума"

Бывшая жена Гарика Харламова впервые рассказала о том, что ей пришлось пережить Фото: СОЦСЕТИ

Кристина Асмус является одной из самых ярких актрис российского кинематографа. Правда, интерес публики привлекает не столько фильмография артистки, сколько ее личная жизнь. Год назад она развелась с Гариком Харламовым после восьми лет брака. Но самой большой болью звезды остаются ее отношения с родителями.

Кристина Асмус разместила в блоге душераздирающее сообщение. В нем она честно призналась, что ей пришлось пережить.

"Меня травили с самого детства! В классе, в спортивной гимнастике, в семье, в театральном институте. Все это продолжается в Сети уже многие годы. После выхода «Текста» несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься) уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день. Потом развод, про который ни один человек не знает ничего!", - написала она в блоге.

Актриса заявила, что ее оскорбляют самым жестоким образом. Кристина не понимает, откуда в людях столько злости. "Я не знаю, что в голове у людей, которые намеренно хотят сделать больно незнакомому человеку", - рассуждает бывшая жена Гарика Харламова.

После чего сообщила о том, что росла травмированным ребенком, которого "били и не любили". Однако Асмус старается все это пережить и двигаться дальше.

Ранее артистка говорила, что почти не общается со своими родителями. Она росла в многодетной семье. У Кристины есть две старшие сестры и одна младшая. Отношения с мамой и папой у нее никогда не были по-настоящему теплыми. "Я не умею прощать. Отношения с родителями - это моя самая главная боль... Я не хочу лишать дочку общения с бабушкой и дедушкой, но наши отношения пока никак не изменились", - признавалась звезда.