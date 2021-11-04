Кристина Асмус бросила тяжелобольную дочь на Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус рассказала, как переживала за больную дочь. Фото: Instagram.com

Кристина Асмус опубликовала в блоге душераздирающий пост, который посвятила своей единственной дочери Насте. Девочку она родила от Гарика Харламова. После развода звездных родителей наследница осталась жить с мамой. А недавно актриса сообщила, что ее дочь тяжело заболела. Однако это было не самое страшное.

"Несколько дней назад после того, как мы отвезли ребенка в больницу, мне нужно было мчать в театр. И я поехала. И играла. Но даже не помню как… Когда мне Гарик писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену... У меня ребенок в больнице!", - начала свою материнскую исповедь Кристина Асмус.

Дочке диагностировали кишечную инфекцию. "Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют. Все это сразу себе забрать хочется", - сокрушается знаменитость.

По ее словам, она понимала, что дочка была в надежных врачебных руках. К тому же Кристина бросила Настю на Гарика Харламова. "Рядом был Гарик, но я ничего не могла поделать. Я сходила с ума. И, наверное, впервые в жизни поймала себя на мысли во время спектакля, что хочу, чтобы он скорее закончился… И мечтаю сейчас держать своего ребенка за руку, а не вот это все...", - заявила она.

Асмус не забыла напомнить публике, что она ранее уже играла спектакли и на сносях, и с температурой 39, и после смерти близких, и с разрывом связок, и с сотрясением мозга, и даже после трех бессонных ночей. "Никого не волнует, как ты и есть ли у тебя силы… Зритель заплатил деньги и жаждет «зрелищ». Зритель не должен понять, что что-то не так", - заявила яркая блондинка.

Поклонники от души сопереживают актрисе и ее бывшему мужу. Знаменитость последние два месяца сама не своя. После развода она работает на износ. Актриса живет в огромном доме на Рублевке, коммунальные услуги там влетают в копеечку. Да и дочь артистов учится в частной школе. Все это требует серьезных финансовых трат.

Из-за напряженного графика у самой Асмус возникли серьезные проблемы со здоровьем. "Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии, - ничего не сказать. Кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге, которые я так и не восстановила, высокая температура раз в несколько дней, бессонница", - это лишь малая часть из бед, с которыми пришлось столкнуться разведенной женщине.