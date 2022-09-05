«Свободу Ивану!» или как докопаться до правды в деле Сафронова

Мосгорсуд приговорил бывшего советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мосгорсуд приговорил бывшего советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. А в «нагрузку» Фемида добавила Ивану еще и штраф - 500 тысяч рублей с ограничением свободы на 2 года после отбытия наказания.

Этот сенсационный вердикт стал самым суровым в практике российских судов по делам о госизмене.

Причем, обвинение просило назначить Сафронову аж 24 года колонии, но суд «отыграл» ему 2 года свободы, а адвокат заявил, что будет обжаловать этот приговор.

Ну а теперь – о главном: какие же преступления инкриминируются осужденному?

По версии следствия, он собирал и передавал иностранной разведке секретные сведения о военных контрактах России с другими странами. Сафронов долгое время работал корреспондентом газет «Коммерсантъ» и «Ведомости». Оброс большим количеством знакомых в оборонке, а также в организациях, которые занимались торговлей оружием на международном рынке. И лишь непродолжительное время был советником гендиректора «Роскосмоса» по информполитике.

7 июля 2020 года сотрудники ФСБ задержали Ивана.

В тот же день стало известно, что ему инкриминируют статью 275 («Госизмена») УК РФ.

В ФСБ сообщили, что журналист подозревается в передаче секретных данных представителю одной из спецслужб НАТО. Вскоре стали просачиваться сведения, что причиной ареста журналиста стала его статья от 19 марта 2019 года. В ней говорилось о предполагаемых поставках российских истребителей Су-35 в Египет за 2 миллиарда долларов. После публикации этого материала госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями. Судьба крайне выгодного для России контракта оказалась под вопросом.

А в материалах следствия указывается, что еще в 2012 году Сафронова завербовала чешская спецслужба. Через некоторое время журналист передал ее представителю данные, относящиеся к гостайне.

В итоге собранные журналистом секретные сведения оказались в распоряжении разведки НАТО. А позже стало известно, что Ивана завербовал его чешский коллега Мартин Лариш. Он руководил чешским Центром безопасности анализа и предотвращения (СВАР). Фирма весьма мутная, маскирующаяся под «благородной крышей». Чех отрицал, что его организация имеет отношение к спецслужбам (да кто же в этом признается?!).

Но и это еще не все. Есть в уголовном деле Сафронова и другие эпизоды. Его обвинили в передаче конфиденциальных сведений о боевых действиях группировки наших Вооруженных сил в Сирии. Причем, сделал это он за «гонорар» в 248 долларов. Иван (как следует из материалов обвинения) в декабре 2015 года передал секретные данные политологу Демури Воронину — гражданину Германии и России. А Воронин передал эти данные сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службы Германии.

В феврале 2021 года Воронина арестовали в Москве. Его, как и Сафронова, тоже обвинили в госизмене.

В утвержденном Генпрокуратурой РФ обвинительном заключении говорится, что следствие установило и документально подтвердило тот факт, что в 2015-19 годах Сафронов добывал секретную информацию, в том числе о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также странами Африки, Ближнего Востока и Балкан.

Дословно: «Собранные сведения Сафронов систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности России».

Следователи утверждают, что Сафронов не только целенаправленно добывал секретную информацию, но и прибегал к ее шифрованию. Для конспирации он использовал пароли, взятые из фрагментов книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.

Вот такая история. Срок, который суд назначил Сафронову, конечно, выглядит чудовищно. И вроде бы можно понять тот корпоративный гвалт, который в связи с этим подняла наша журналистская братия, да и не только она. Раздаются голоса об «удушении свободы слова», о «сталинских сроках». Но давайте зададимся простыми вопросами: а тот, кто возмущается приговором Сафронову, - знает все детали уголовного дела? Знаком с «вещдоками», с показаниями свидетелей, с прослушками? Нет, конечно. Так что тут важнее – эмоции или факты обвинений? Если мы хотим справедливости, то одним криком о «сталинских сроках» Сафронову не поможешь. Что мешает «повоевать» за коллегу, например, Союзу журналистов? Он бы мог откомандировать своих представителей, которые дали бы расписку о неразглашении тайны и погрузились в материалы дела. Ну и, конечно, поговорили бы и с Иваном, и с обвинителями. И в итоге – сообщили народу свои выводы. А орать «свободу Ивану!», не владея фактами, несерьезно. Серьезно – докопаться до правды.

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