Опубликовано видео с могилы Юрия Шатунова в день его рождения

6 сентября 2022 фанаты пришли почтить память солиста «Ласкового мая» Фото: Андрей АБРАМОВ

6 сентября 2022 певцу Юрию Шатунову могло исполниться 49 лет. Артиста не стало этим летом - скончался от обширного инфаркта по пути в больницу. В день рождения солиста «Ласкового мая» несколько сотен его поклонников приехали на Троекуровское кладбище. Здесь состоялась панихида, которую корреспондент kp.ru заснял на видео.

6 сентября 2022 певцу Юрию Шатунову могло исполниться 49 лет. Фото: Андрей АБРАМОВ

Батюшка прочитал молитвы и короткую проповедь. Священник призвал поклонников помнить не только творческое наследие певца, но и совершать молитвы по почившему.

Артиста не стало этим летом - скончался от обширного инфаркта по пути в больницу. Фото: Андрей АБРАМОВ

Несмотря на зыбкую погоду и моросящий дождь, поклонники отстояли панихиду. Позже у могилки раздали кутью. В память о Шатунове фанатки также испекли два огромных торта, которым также угощали всех пришедших на могилку в день рождения артиста. Один кусок поставили имениннику.

В день рождения солиста «Ласкового мая» несколько сотен его поклонников приехали на Троекуровское кладбище. Фото: Андрей АБРАМОВ

На видео также виден наряд полиции, который охранял порядок на мероприятии.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июля. Он отдыхал с друзьями на даче, когда ему стало плохо. Товарищи повезли его в ближайший травмпункт, откуда Юрия забрала скорая. По дороге он умер. Врачи пытались реанимировать певца, но безуспешно.

Несмотря на зыбкую погоду и моросящий дождь, поклонники отстояли панихиду. Фото: Андрей АБРАМОВ

Перед смертью Шатунов много работал, у него шел большой концертный тур. Также последние годы шли суды с продюсером Андреем Разиным за творческое наследие «Ласкового мая».