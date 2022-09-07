Военная спецоперация на Украине 7 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года.

Совет Безопасности ООН соберется 7 сентября 2022 года на второе за два дня заседание, посвященное ситуации на Украине. Заседание стартует в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 по московскому времени). Отмечается, что заседание созвано по инициативе государств Запада.

Поддержка со стороны Соединенных Штатов обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, заявил американский генерал, замглавы штаба ВВС Клинтон Хайнот. По его словам, "ситуация с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию РФ в воздухе".

Россия полагает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разъяснит свою инициативу о создании защитной зоны на Запорожской АЭС, об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, в соответствии с докладом, больше всего главу агентства тревожат обстрелы станции.

Еврокомиссия внесла в Совет ЕС предложение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на освобожденных территориях Украины. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Также уточняется, что это предложение должно быть утверждено Советом Евросоюза, после чего оно вступит в силу. По словам Юхансон, это случится в течение недели.