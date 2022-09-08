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Политика7 сентября 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 8 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 сентября 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Военная спецоперация на Украине 8 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 8 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 сентября 2022 года.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка "Север" и батальона "Юг" отправились в Донбасс. По его словам, в рядах союзных войск они будут выполнять поставленные российским лидером задачи.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси боится признать причастность ВСУ к обстрелам Запорожской атомной электростанции, считает зампростпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он также указал, что "чуда не случилось и подобных слов ни от Гендиректора МАГАТЭ, ни от Генсека ООН, ни от членов Совбеза не прозвучало".

В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, работает система ПВО, сообщают журналисты. Также уточняется, что следов и вспышек от ракет ПВО в небе не заметно, но были слышны звуки взрывов. Кроме этого, взрывы раздавались в окрестностях города.

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