Владимир Сунгоркин. Дословно. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов - с главным о главном

Владимир Сунгоркин Фото: РИА Новости

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ . ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

За годы работы с Владимиром Сунгоркиным (в сентябре 2023-го было бы 30 лет) мне посчастливилось сделать вместе с ним множество интервью.

Во-первых - это был Владимир Путин. Нынешний президент приезжал к нам ещё тогда, когда возглавлял Лубянку и Совбез - летом 1999-го, за месяц до назначения премьером.

Разумеется, Владимир Николаевич в этом, как, впрочем, и в подавляющем большинстве других проектов - доминировал. То есть, вёл разговор, сидя напротив собеседника.

Кстати, это самое первое, историческое интервью - разворот «Владимир Путин: государственный переворот России не грозит» - в рамке и под стеклом - висело на стене в кабинете шефа и тогда, когда «Комсомолка» располагалась на улице «Правды», и потом - когда квартировала в бывшей швейной фабрики «Вымпел» в Старом Петровско-Разумовском проезде, и теперь - в офисном здании на Новодмитровской.

Подпись под этой публикацией (как, впрочем, и под другими четырьмя интервью беседами с Путиным одна: «Александр Гамов».

Иногда я готовил для главного вопросы. Но он не всегда ими пользовался - задавал свои. А ты был - как бы на подхвате.

Так, кроме путинских, готовились самые крутые эксклюзивы - с Сергеем Степашиным, Валентиной Матвиенко, Сергеем Нарышкиным, Геннадием Селезневым. Юрием Лужковым и многими другими первыми лицами, министрами, губернаторами…

Иногда я все же ставил под нашими материалами и вторую, точнее - первую подпись: «Владимир Сунгоркин». Но он ее вычеркивал.

Почему?

Пару раз я задавал ему этот вопрос. «По кочану. Гамыч, не грузи!» - вот и весь ответ.

Видимо, он считал: если на последней полосе газеты обозначено: «Главный редактор, Генеральный директор Владимир Николаевич Сунгоркин» - значит, он соавтор всех материалов номера. (А также всего того, что публикуется на сайте KP.RU и звучит в эфире Радио «КП».

Кстати, Олеся Носова, временно исполняющая обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомолки», предложила оставить фамилию, имя, отчество и должность нашего прославленного руководителя (в чёрной рамке) в выходных данных газеты.

Интервью вместе с Сунгоркиным - это хорошая школа. Об этом вы можете судить хотя бы по аудиозаписи - ее можно послушать по ссылке прямо сейчас - внизу, пожалуйста. Это - наша недавняя, она записана в августе, беседа с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. (В газете была только одна моя подпись. Ну, а в радиоверсии деваться-то некуда - голос же Владимира Сунгоркина звучит!)