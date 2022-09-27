Брошенный всеми Борис Моисеев умирал в муках, а рядом никого не было

Певец Борис Моисеев Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Борис Моисеев прожил последние месяцы жизни в муках. Тяжелая болезнь взяла верх. 68-летний певец был разбит параличом. Третьего удара он просто не перенес.

Борис Моисеев умирал в своей квартире, брошенный всеми. Бездыханное тела певца обнаружил его помощник Сергей Горох. Сейчас в квартиру Моисеева на Краснопролетарской улице прибыли следователи.

"Причиной смерти стали проблемы со здоровьем, а не какой-то несчастный случай. У него же было три инсульта", - цитирует Гороха сайт mk.ru..

Прощание и похороны хотят провести в субботу, 1 октября. Но с точной датой определятся позже. Как и с местом упокоения.

Меж тем соседи Бориса рассказала о том, как Моисеев доживал свою жизнь. "Он очень одинокий человек, как и многие звезды: окружают много поклонников, а когда что-то случается, остаются одни. Когда случился инсульт, очень мало оказалось людей, которые пришли на помощь. Он плохо себя чувствовал и выглядел плохо, ему нужна была помощь", - поведала женщина.

Другая соседка поведала, что последний раз видела Моисеева в начале сентября. Он был в инвалидной коляске, с ним гуляла сиделка. По некоторым сведениям, только она в последние месяцы была его единственным спутником и собеседником. "Тяжело ему, конечно, было", - рассказала женщина.

Ей вторит Иосиф Пригожин: "В последнее время он, бедный, мучился после инсульта. К сожалению, Борис немножко был в забвении, я бы даже так сказал. Когда человек отходит от активной деятельности, про него очень быстро забывают".