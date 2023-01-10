"Пока я остаюсь в больнице": о чем сказал Никита Михалков в своем первом обращении после госпитализации

Никита Михалков опубликовал сообщение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 января в своем Telegram-канале «Бесогон» Никита Михалков опубликовал сообщение:

«Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам...

Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моём здоровье вы сможете узнавать всё так же, даст Бог, из первых уст – в моём официальном телеграм-канале «Бесогон» (с голубой галочкой). Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение.

Искренне ваш, Никита Михалков».

Напомним: 77-летнего режиссера госпитализировали 5 января с двусторонней пневмонией. По данным некоторых источников, Никита Сергеевич не сразу обратился к врачам и провел новогодние праздники дома. И только спустя пару дней, когда состояние ухудшилось, поехал в больницу.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, режиссёр сильно кашлял, жаловался на одышку, у него болел живот. Диагноз при поступлении: коронавирусная инфекция (по другим данным – грипп), двусторонняя нижнедолевая пневмония. Всё это на фоне хронических гипертонии и аритмии.

Первоначально Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии в ГКБ №67, однако позже врачи приняли решение перевезти в 52-ю больницу.

Он по-прежнему находится в отделении реанимации.

Мы желаем режиссеру скорейшего выздоровления.