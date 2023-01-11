Соведущая Урганта и напарница Собчак оскандалились в Куршевеле на шабаше с украинским флагом

Алла утверждает, что оказалась там совершенно случайно Фото: соцсети

На скандальной вечеринке в Куршевеле с украинским флагом и шампанским по 1000 евро за бутылку заметили коллегу Ивана Урганта, ведущую Аллу Михееву. Компанию ей составила пиарщица Юля Прудько. Это напарница Ксении Собчак по рекламному бизнесу. По какой причине опытная Прудько не смогла подсказать Михеевой не выкладывать видео с шабаша в соцсети, непонятно.

Люксовый французский курорт Куршевель сотрясается от богатых украинских гостей. Эти горы, кажется, видели все. На этот раз шабаш происходил под вынос украинского флага и шампанского под матерную песню. По слухам, вечеринка обошлась в 20 тысяч евро.

Отмечали День рождения блогерши Алины Варакуты. Девица так ответила тем, кто стал ее стыдить за пляски на костях. "Я имею право праздновать свой день рождения там и так как я хочу", - парировала чаровница с волосами до колен и в чернобурке на голове.

Засветилась на скандальной вечеринке и ведущая "Вечернего Урганта" Алла Михеева. Она лихо отплясывала под "жовто-блакитным" знаменем. Журналистам на вопрос о произошедшем соведущая Ивана Урганта сообщила, что ездит в Куршевель каждый год и предпочитает лыжи сноуборду. Компанию ей составила Юля Прудько - давняя компаньонша Собчак.

Что касается визита на украинскую вечеринку, то Алла утверждает, что оказалась там совершенно случайно. "Нас попросили сфотографировать, потому что мы с подругой обе в розовых костюмах, и я не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра", - цитирует ее 360.

Кстати, ранее Ксения Собчак осудила куршевельскую вакханалию и "батальон Монако": "Куршавель, роскошный ресторан Багатель, большой стол людей, говорящих по-украински. И вынос шести бутылок Кристалла с украинским флагом под песенку про «... их». Думала, что это очередной вброс, не поверила. А нет. Сама убедилась. И ... от этой картины «праздника» на самом дорогом курорте. Спросила даже у официанта, сколько стоит организовать такой вот вынос с флагом. Сказали, 20 тысяч евро... Многие из украинцев - призывного возраста... Интересно, конечно, что празднуют эти патриоты".

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