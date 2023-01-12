Что случилось с Никитой Михалковым: свежие новости о состоянии здоровья режиссера на 12 января 2023 года

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Никита Михалков неделю находится в реанимации. Режиссер остается в 52-й больнице под неустанным наблюдением врачей и получает необходимое лечение. Площадь поражения легких пока не уменьшается. Последние новости о состоянии здоровья Никиты Сергеевича не отличаются пока от тех, что были днем ранее.

Свежие новости о состоянии здоровья Никиты Михалкова на 12 января 2023 года

Никита Михалков по-прежнему находится в реанимации 52-й больницы. Врачи пытаются справиться с осложнениями, которые возникли у именитого пациента. У Никиты Сергеевича диагностировали коронавирус, на фоне которого и случились дальнейшие проблемы со здоровьем.

Без должной помощи у 77-летнего режиссера мог развиться инфаркт. После компьютерной томографии легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. Диагноз - идиопатическая пневмония.

Александр Бастрыкин позвонил Никите Михалкову и пообещал "товарищеское плечо" офицеров

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с Никитой Михалковым и пообещал ему поддержку со стороны офицеров. Бастрыкин отметил, что офицеры ведомства готовы подставить крепкое товарищеское плечо. Он также заявил об огромном вкладе Никиты Сергеевича в развитие России и сохранение славных традиций.

Кроме того, по данным Следственного комитета, Бастрыкин и Михалков обсудили необходимость объединения "вокруг общей благой цели" в "непростое для нашей страны время".