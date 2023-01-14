Телеканалы изменили сетку вещания из-за смерти Инны Чуриковой

Телеканалы покажут фильмы с участием Инны Чуриковой Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в столичной больнице на 80-м году жизни. Легендарная актриса театра и кино поступила в больницу в начале января, а в феврале собиралась вернуться на театральную сцену. Но случилась трагедия: сердце великой актрисы остановилось 14 января 2023 года…

Телеканалы меняют сетку вещания, ставя в субботний эфир программы и фильмы с участием Инны Михайловны.

Первый канал заменил финал шоу «Ледниковый период» передачам о легенде кино и театра. 14 января в 18.20 документальный фильм 2021 года «Я танцую с серьезными намерениями» - об Инне Чуриковой рассказывают члены семьи и коллеги, друзья. 14 января в 19.10 художественный фильм «Начало» (1970 год, режиссер Глеб Панфилов), где Инна Михайловна сыграла главную роль. За роль Паши Строгановой в картине «Начало» Инна Чурикова была признана лучшей актрисой 1970 года по версии журнала «Советское кино».

Роль в фильме «Начало» вспомнил и актер Сергей Безруков, который почтил память актрисы: «Прекрасная, неподражаемая и такая счастливая Инна Михайловна… Каждая роль Чуриковой навсегда останется в золотом фонде нашего кинематографа. От трогательной и такой непосредственной Паши в «Начало» до совершенно невероятной Вассы Железновой и всех героинь в картинах Марка Захарова. «Моя плоть трепещет при мысли о смерти. Но моя душа, она вам неподвластна!» — говорила юная героиня в «Начало» и, конечно, была права».

14 января в 20.25 на канале «Россия-Культура» документальный фильм из цикла «Острова» — памяти Инны Чуриковой.

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