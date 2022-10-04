Светские хроникеры нашли пять доказательств того, что Алла Пугачева навсегда покинула Россию Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева после повторного отъезда из России 29 сентября хранит молчание. Фанаты надеялись, что певица объяснит свое решение. Но теперь поклонники Аллы Борисовны не скрывают, что их надежды иссякли. Мол, 73-летняя Примадонна буквально сжигает мосты со страной, в которой обрела невероятную популярность и всенародную любовь.

Светские хроникеры на просторах Сети нашли целых пять доказательств того, что легендарная певица могла навсегда покинуть Родину. Публикуем их для вас.

НЕ СТАЛА БЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ

Алла Пугачева уехала из России не одна. Родину она покинула Родину вместе с детьми Лизой и Гарри. Пенсионерка буквально вырвала наследников из привычной им среды. Так как сейчас начало учебного года, то грызть гранит науки отпрыски певицы будут в Израиле, где и обосновалась семья.

ПРОСИЛА ПРИЗНАТЬ СЕБЯ ИНОАГЕНТОМ

Перед тем, как перебраться на чужбину, певица ошарашила записью, в которой попросила Минюст РФ внести ее в список иноагентов. "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова..." - написала она в блоге.

ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЗАРАБОТКОВ В РОССИИ

Стоит отметить, что Пугачева давно ведет тихую и размеренную жизнь. Она получает пенсию и не дает концертов. Вокалистка обеспечила себе безбедную старость.

ПОСЛЕДОВАЛА ЗА МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ*

После признания Максима Галкина иноагентом шоумен лишился возможности зарабатывать в России. Пятый муж исполнительницы шлягера "Миллион алых роз" гастролирует по миру. Певица занимается домом и детьми.

БРОСИЛА МОГИЛЫ РОДНЫХ

Приняв решение об экстренном переезде, Пугачевой пришлось смириться с очень непростым выбором. Она не сможет часто посещать могилы родственников. К слову, у звезды есть участок на Кузьминском кладбище, где похоронены ее мама Зинаида Архиповна и брат Евгений. Это семейное захоронение.

При этом лет 20 назад появилась информация о том, что Алла Борисовна купила в Израиле место на кладбище. Примадонна приобрела участок на древнееврейском захоронении в Кесарии. Не секрет, что это кладбище давно облюбовали самые богатые люди мира, как так существует поверье, что именно там начнется Страшный суд. Многие полагают, что это священное кладбище обладает "льготным" преимуществом - все, кто на нем похоронен, попадут в рай. Поэтому и пошла мода - резервировать себе здесь место заранее.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов