Кончаловский рассказал о наказании для Пугачевой и Галкина* из-за предательства России

Звездные супруги сбежали в Израиль. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Егор Кончаловский высказался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине*. Супруги сбежали в Израиль. Периодически они делают одиозные заявления, которые обижают россиян. Режиссер призвал поменьше уделять этому внимания, так как совсем скоро звездных супругов ждет полное забвение.

Егор Кончаловский признался что переживает за Аллу Пугачеву. "Алла Борисовна... Я не согласен с ее позицией, но если бы я предпринимал какие-то шаги, которые могли сильно не понравиться другим, я бы ожидал от моей супруги, что она меня поддержит. И просто по-человечески я ее понимаю. Мне просто жаль..." - поведал сын Андрея Кончаловского.

Что касается Максима Галкина, то, как отметил Егор Андреевич, - он его прекрасно знает. "Бог с ним... Он ведь артист", - отметил режиссер.

После чего напомнил, что Пугачева является легендой для многих поколений. Вот почему ему сейчас обидно. "Эта легенда сыплется. Сейчас они исчезнут с телевидения, не будет концертов в России. И это будет достаточным наказанием для них. Потому что, конечно, в других странах она не смогут быть столь популярными", - цитирует его SPB.KP.RU.

Кончаловский считает, что "славить врага" в столь тяжелое для страны время - унизительно. "Они зарабатывали деньги в нашей стране, были любимы и уважаемы. И такие люди должны любить свою Родину и поддерживать ее. А если ты не согласен с политикой своей страны, то нужно хотя бы ее не предавать на уровне своего человеческого поведения", - резюмировал артист.

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