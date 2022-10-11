Внеочередная встреча G7 после ударов по Украине 11 октября 2022: что будут обсуждать, кто выступит, какие могут быть заявления Фото: REUTERS

Члены стран-участниц G7 соберутся на внеочередное видеоконференции для обсуждения последствий массированных ракетных ударов по территории Украины. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

На заседание в качестве гостя был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Обсуждения состоятся сегодня, 11 октября 2022 года.

Представитель правительства ФРГ также отметил, что одной из главных тем обсуждения станет вопрос энергетики, ценообразования на ресурс и связанные с ним изменения. При этом военная помощь оговариваться на заседании не планируется. Как отмечает Хебештрайта, для этого есть иные форматы, которые предполагают больше участников.

10 октября Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о безотлагательной встрече стран “Большой семерки”. Свое выступление и решение срочного заседания лидер Украины согласовал с президентом Польши Анджеем Дудой. В этот день Зеленский неоднократно выступал с осуждениями атаки по инфраструктуре Украины, обвиняя Россию в агрессии.

Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин объявил о массированном ударе по стратегическим объектам Украины с помощью высокоточного оружия. По словам лидера РФ, это соразмерный ответ на теракт Киева, организованный на Крымском мосту.

В этот же день глава Украины провел телефонные переговоры с лидерами других государств. Например, после разговора с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, Зеленский заявил, что Киев теперь рассчитывает на лидерство Соединенного Королевства в вопросе поддержки Украины. Премьер-министр Британии неоднократно выступала с различными антироссийскими высказываниями, однако, по итогом переговоров с Владимиром Зеленским она пока комментариев не давала.

Об итогах переговоров с лидером Украины в своем Twitter также отписался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он выступил с крайним осуждением массированного удара по украинской инфраструктуре и заявил, что альянс продолжит поддержку Киева в прежнем режиме. Исходя из того, что страны-участники НАТО присутствуют в "Большой семерке", позиция генсека альянса более чем популярна, в связи с чем можно ожидать новых санкционных мер в адрес России после удара.

Аналогичным образом после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой отписался госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заверил, что Вашингтон нарастит поддержку Киева в свете последней атаке со стороны России. Наращивание, по его словам, будет производиться не только в финансовой и гуманитарной сфере, но и военной. Если верить словам представителя парламента ФРГ, и действительно не будет обсуждения поставок оружия, то, вероятно, о помощи Украине в энергетическом снабжении.