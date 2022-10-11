Оскандалившаяся вдова Николая Караченцова учинила потасовку с директором Ленкома

Людмила Поргина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова Николая Караченцова угодила в очередной скандал. Людмила Поргина учинила потасовку с директором театра "Ленком" Марком Варшавером. После чего 73-летняя актриса вышла на связь и сообщила, что прорыдала всю ночь и была вынуждена вызывать "скорую помощь". По словам бойкой пенсионерки, отойти от случившегося она не может до сих пор.

Людмила Поргина рассказала об очередном скандале в Ленкоме. Вдова Николая Караченцова рвется играть главные роли. Однако пока пенсионерке доверяют лишь эпизоды на сцене. Ее это не устраивает. Потому артистка учинила потасовку с директором театра Марком Варшавером.

"На днях я решила поговорить с Варшавером лично. Увидела его в коридоре и говорю: «Марк Борисович, можно с вами пообщаться?». Он вдруг как закричит: «Не сметь ко мне подходить! Чтобы ноги не было в моем кабинете!». Я была шокирована его реакцией. Он вел себя просто безобразно. Тянул руки к моей шее. Кричал, что я дура! А потом вызвал охранника, чтобы меня убрали из театра", - разнервничалась Людмила Андреевна.

После этого актриса отправилась домой, где всю ночь прорыдала. У нее поднялось давление, пришлось вызвать "скорую". "Это издевательство! Я чуть не умерла. А потом подумала: «Почему я должна умирать?»", - жалуется звезда.

Тем временем Марк Борисович произошедшим возмущен не меньше. Он заявил, что женщина оболгала его. Директор Ленкома отметил, что сильно устал от скандалов.

Варшавер рассказал, что вдова Караченцова действительно приходила к нему в кабинет и просила о приеме. Поговорить с актрисой Марк Борисович попросил своего заместителя. Однако Поргина набросилась на директора в коридоре.

"Дальше я пошел в обход по театру. Вдруг она подбегает ко мне: «Вы меня в массовку поставили! Вы меня в массовку поставили!». Я был не один, вокруг - люди. Спокойно ответил ей: «Это не массовка, а работа в театре. Вы обязаны ее выполнять за ту зарплату, которую получаете!». В ответ она начала такое нести, я вам передать не могу", - поведал Варшавер.

Марк Борисович подчеркнул, что дал скандальной актрисе целых восемь ролей в массовке. А женщина все равно регулярно плачется. По словам Варшавера, она "считает себя большой артисткой" и требует главных ролей.

"Она 30 лет не работала, не выходила на сцену, при этом называет себя то народной артисткой, то заслуженной... Она говорит: «Я Божьей Матерью в "Юноне и Авось" была! И после такой роли меня - в массовку?!». Но она в «Юноне и Авось» в массовке участвовала: выносила куклу на протяжении многих лет. Ее роль длилась около трех минут", - цитирует мэтра сайт mk.ru.