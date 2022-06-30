С вдовой Караченцова после удаления опухоли произошло несчастье

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вдова Николая Караченцова не так давно столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Людмиле Поргиной вырезали опухоль. А потом прооперировали стопу. Восстанавливаться после тяжелой операции актриса уехала на виллу в Болгарии. Но там случилось страшное.

Вдова Николая Караченцова несколько лет назад сломала пальцы на ногах во время отдыха в Абу-Даби. Все случилось во время спуска с водной горки. В Москве Людмиле Поргиной поставили в пальцы штифты. Но со временем они стали доставлять пенсионерке дикую боль.

Поэтому она решилась на новое хирургическое вмешательство. Медики прооперировали артистку и строго-настрого наказали звезде быть аккуратнее. "Мне прооперировали стопу. Ходить больно до сих пор. Стопа болит, пальцы не сгибаются. Но я стараюсь расхаживаться потихонечку, массирую", - цитирует ее сайт PROзвезд.

Людмила Андреевна наказы врачей нарушила, за что и поплатилась. Спустя несколько дней после операции она поехала на реабилитацию в Болгарию, где нее дом. Зашла в море искупаться.

"Зря пошла! Швы воспалились и из них пошла кровь! В воде стопа намокла и все: «Вася, привет!». Я, конечно, испугалась. Пообещала себе больше в море не заходить. Теперь только дышу свежим воздухом и наслаждаюсь местными красотами. Надеюсь, что в ближайшее время все восстановится и я смогу бегать, как раньше, без боли", - поделилась неунывающая пенсионерка.

Напомним, три месяца назад 73-летней Поргиной удалили опухоль в кишечнике. Супруга легендарного актера мучилась от боли. Во время эндоскопии у нее нашли в двенадцатиперстной кишке аденому. "Она «села» на желчевыводящие пути. Ее надо было срочно вырезать, потому что иначе желчевыводящие пути меня могли «придавить» и я могла упасть где-нибудь в лесу, где я очень люблю по три часа гулять с собакой", - отмечала вдова Караченцова.