Не дают плакать на сцене: вдове Николая Караченцова нанесли удар под дых

Людмила Поргина Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Людмила Поргина так и не оправилась после смерти Николая Караченцова. Знаменитый актер скончался в 2018 году. Последние 13 лет жизни он был парализован, а в 2017-м у него нашли рак легкого. Все это время подле артиста была его верная жена.

Людмила Поргина пережила немало ударов судьбы. Чего только стоит ее самоотверженное стремление поднять на ноги парализованного после аварии в 2005 году мужа Николая Караченцова. Энергичная блондинка таскала актера по шоу, появлялась с ним на светских раутах, давала вместе с ним интервью. Словом, делала все, чтобы Николай Петрович чувствовал себя любимым.

Последние месяцы жизни ее любимый Коленька сильно страдал. Людмила Андреевна не могла видеть мужа таким. Она решилась на отчаянный шаг, так как готова была жизнь отдать за мужа.

"Настоящая любовь - это жертва. Пожертвовать ради любимого человека - это как дыхание. Это очень естественно, потому что ты его любишь без остатка, всего. И я готова была все отдать ему. Когда Коля уже уходил, я сказала: «Хочешь, я дам тебе свои почки?». У него почки уже разрушались, онкологическая опухоль отравляла кровь, органы уже умирали. Он сказал: «Нет, не надо. Я там тебя жду, скоро увижу там»", - поведала актриса.

Она сильно скучает по мужу и разговаривает с ним каждый день. Тосковали по хозяину и домашние питомцы - шесть котов и собака.

Людмила Поргина и Николай Караченцов Фото: Евгения ГУСЕВА

"Я с Колей разговариваю, просыпаюсь и говорю: «Как ты там, как ты там летаешь, мой родной?» Когда Коля умер, вместе с лабрадором Цилей все эти шесть котов, которые у меня были, вышли на улицу, три дня выли и не входили в дом. Знали, что он ушел из этой жизни, и провожали его. Когда я приехала с похорон через три дня, они вошли со мной в дом и легли на его место", - цитирует безутешную вдову blitz.plus.

Сейчас главной отрадой пенсионерки являются ее внуки. "У меня трое внуков. Мои внуки следят за моей культурной программой. Я их вожу в театр, а они меня по киношным делам", - не нарадуется артистка.

Единственное, о чем она мечтает, - блистать на сцене. "Я хочу выйти на сцену. Я сыграла много ролей. Чем я хуже других актеров или актрис? Я много дала театру. Почему я не могу выйти на сцену сейчас? Почему? Почему не могу передать опыт молодым актерам и чему-то их научить? Творческого будущего у меня нет. Потому что театр меня ничем не задействует и никак не использует", - сокрушается знаменитость.

По ее словам, когда умер Николай Петрович, она сразу попросила о помощи. Но злопыхатели не желали слышать мольбы вдовы. "Чтобы мне не плакать дома, а плакать на сцене. И чтобы улыбаться в жизни, чтобы меня вернули на сцену. Ничего этого не произошло. Никаких работ в театре у меня нет... Я заслуженная артистка, жена народного артиста. Играла большой репертуар до аварии. Много работала в театре, практически с самого основания", - жалуется Людмила Андреевна.

От грустных мыслей ее отвлекают путешествия. "Я очень люблю путешествовать. Хотим сейчас поехать с внучкой в Доминикану", - резюмировала пенсионерка.