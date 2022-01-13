Бывший муж Марины Голуб заявил, что вдова Николая Караченцова родила от него сына

Людмила Поргина и Николай Караченцов в 2014 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вдову Николая Караченцова втянули в скандал. Бывший муж Марины Голуб заявил, что был любовником Людмилы Поргиной. Кроме того, актер Вадим Долгачев утверждает, что артистка родила от него сына.

Экс-супруг трагически погибшей актрисы Марины Голуб сообщил, что состоял в отношения с Людмилой Поргиной, когда она была в браке с Николаем Караченцовым. Более того, актер Вадим Долгачев утверждает, что родившийся в 1978 году Андрей Караченцов - его сын.

Артист рассказал, что его отношения с Поргиной завязались в конце 70-х. Он встретил актрису в одном из кафе и был сражен ее красотой. Вадим пригласил блондинку к себе в общежитие. "Провели замечательно время. С Людочкой у меня были взаимоотношения в апреле-мае 1977 года. Я уверен, что Андрей - мой сын", - огорошил признанием Долгачев в студии программы "На самом деле" на Первом канале.

Как уверяет артист, при знакомстве Поргина не сказала ему, что состоит в браке. По словам актера, он узнал о семейном положении артистки совершенно случайно. Судьба свела их снова через семь лет на корпоративе.

Долгачев пригласил экс-возлюбленную на медленный танец, а затем, будучи в нетрезвом состоянии, начал приставать. "Людмила его оттолкнула. Николай Петрович ему врезал, началась потасовка, настоящая драка. Люди бросились их разнимать, было много крови", - поведала свидетельница тех драматических событий.

Вадим меж тем пояснил, что долгие годы хранил молчание из-за уважения к Николаю Петровичу и трагически погибшей в ДТП Марине Голуб. "Совсем недавно обнаружил фото отца, который умер, когда мне было два года. Я сравнил снимки Андрея, папы, свои и понял - все из одной породы", - поделился открытием Долгачев.

В свою очередь, Людмила Андреевна призналась, что знает Вадима, но отрицает факт адюльтера. Она была оскорблена заявлениями мужчины. "Есть какие-то святые вещи в жизни. Душа ищет человека, и когда такое говорят в мой адрес... Я 13 лет стояла, держала Колю на руках, уже третий год после его смерти мне очень тяжело жить. Я только сейчас, может, приобретаю уверенность, что это мое предназначение. Вадим, ты был красивый шотландец. Откуда у тебя такая жестокость? Я не пойму, зачем тебе это?" - обратилась Поргина к мужчине.

Разобраться в ситуации помогли эксперты шоу. В частности, полиграфолог спросил у вдовы Караченцова: "Отцом Андрея может быть Вадим Вадимович? Ответ «нет» - правда".

Роман Устюжанин обратился к предполагаемому родителю: "Я гарантирую, что вы не отец Андрея Караченцова".