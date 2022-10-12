Певица Слава высказалась о разрыве с отцом младшей дочери: "У меня есть любимый человек"

Певица Слава Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слухи о том, что в личной жизни певицы Славы наметились серьезные перемены, ходят не первый месяц. Обычно артистка не реагирует на сплетни. Она 20 лет состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. Однако на днях решила высказалась о разрыве с отцом младшей дочери Антонины.

Поклонники певицы Славы только и говорят о том, что она бросила богатого мужа Анатолия Данилицкого. "Во-первых, у меня нет мужа. Во-вторых, он небогатый. В-третьих, я ответила на все вопросы", - заявила эксцентричная исполнительница в программе "Скажи правду" на RU.TV.

Потом, правда, 42-летняя Слава добавила: "У меня есть любимый человек, просто я никогда не была в официальном браке. Толя - мой близкий человек".

К слову, звезда практикует гостевой брак. В начале года Слава лично сообщала, что любимый съехал от нее. "Мы живем в разных квартирах. Началось все с того, что он жутко храпит, просто страшно. Сначала мы стали жить в разных комнатах, потом я уезжала... Мы каждый день видимся, но спит он дома, так что спокойно. Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!" - поясняла артистка.

69-летний Данилицкий редко видит Славу. Каждая встреча - как праздник. Артистка и бизнесмен вместе воспитывает общую дочь Антонину, однако до сих пор так и не узаконила отношения. Причина - нежелание певицы связываться с бумажной волокитой.

Напомним, когда Слава и Данилицкий познакомились, когда певице был 21 года, а бизнесмену - 49. Ни большая разница в возрасте, ни тот факт, что Анатолий был счастливо женат, не помешали счастью любовников. При этом певица не чувствует за собой никакой вины и уверена, что они с Данилицким были предназначены друг другу. "Я в Толю поверила, и, честно говоря, мне было наплевать, что он находился в браке. Анатолий был с женой в дружеских отношениях, по крайней мере, он мне так говорил. Нам обоим было очень интересно друг с другом. Я всегда мечтала о таком человеке. Никогда не вела Толю под венец, хотя он несколько раз делал мне предложение, на что я отвечала отказом", - уточняла певица.