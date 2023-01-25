Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой надрывается на работе ради сытой жизни в США

Никита Пресняков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внук Аллы Пугачевой с рождения жил на две страны. Недавно Никита Пресняков окончательно перебрался в США. В Лос-Анджелесе у него шикарная квартира. Однако ради сытой жизни неизлечимо больной музыкант надрывается на работе.

Сын Кристины Орбакайте рассказал, чем обернулась для него эмиграция. 31-летний Никита Пресняков живет и работает в Майами. Судя по всему, внуку Аллы Пугачевой приходится прикладывать немало усилий, чтобы добиться хоть каких-то результатов за границей.

Пресняков с музыки переключился на режиссуру. Теперь он снимает клипы. На днях артист отчитался, что уже создал один ролик, но ради этого провел за монтажом три дня. А в канун нового года Пресняков с женой летали на Гавайи, где совмещали работу и отдых.

К слову, с супругой сын Орбакайте не виделся несколько месяцев и воссоединился лишь недавно. Изначально в Штаты он уехал один, а Алена Краснова осталась в Москве.

Напомним, Пресняков родился в США, учился в Нью-Йорке в университете кинематографии и актерского мастерства, но найти работу по специальности после выпуска не смог. Какое-то время работал в баре. Когда же внуку Пугачевой надоело влачить жалкое существование в Штатах, он вернулся в Россию. Но и здесь оказался не у дел.

Помимо прочего Никита неизлечимо болен. Он рассказывал о том, что у него нашли опухоль.

Несколько лет назад артист полностью отказался от мяса, решив стать песко-вегетарианцем. Это вид частичного вегетарианства, заключающийся в отказе от употребления в пищу мяса, за исключением рыбы и морепродуктов. А потом врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. "Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - отмечал вокалист. Никита добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса.