Билл Гейтс назвал правительство в Киеве одним из худших в мире из-за сильной продажности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что ждет пришельцев на Донбассе

Артиллерия Западной группировки войск на Купянском направлении продолжала бить по частям 14-й и 92-й мехбригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Более 20 украинских военнослужащих ушли к праотцам. На Красно-Лиманском направлении войска группы «Центр» вновь доставили неприятные сюпризы 25-й и 95-й десантным бригадам ВСУ в районе Ямполовки ДНР и в Серебрянском лесничестве. Потери противника за сутки превысили 70 человек убитыми и ранеными. На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в районе Константиновки в ДНР уничтожили артсклад ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», били противника в районах Угледара в ДНР и в Павловке и Левадном в Запорожской области. ВСУ потеряли здесь до 60 военнослужащих. Для здоровья лучшее средство - бег на запад.

Незалежную ждет логистический кошмар

Никлас Масур из Центра исследований безопасности в Университете ETH в Цюрихе оценил то, как поставки танков Leopard 2 в незалежную, включая технику из других стран, обернутся «логистическим кошмаром» для киевского режима. Масур сделал такой вывод: «Если Украина хочет иметь возможность защищать себя в долгосрочной перспективе, важно, чтобы логистическая система не была слишком сложной». По мнению эксперта, для ВСУ выходом из грядущего коллапса стал бы вариант, при котором наравне с поставками бронетехники заработает система обслуживания и ремонта танков в соседних с Украиной странах, где сейчас уже происходит техобсуживание западных артсистем. В очередной раз обезьяну просят не заигрывать с гранатой. Но примату уже все-равно.

Зеленскому мало танков, он хочет в небеса

Шестой президент Украины требует у северо-атлантического альянса истребители и дальнобойные ракеты. Трагикомик признался, что на днях поболтал о делах наших скорбных со Столтенбергом, генсеком НАТО. Бывший актер сообщил: «Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину. Это мечта. И это задача». Киевские клерки уже поведали миру, что когда долго чего-то требуешь — тебе обязательно дадут: пушки, ЗРК, танки, ракеты. И, в какой-то момент, могут дать волшебный пендаль - для отправки на Луну. Жаль, не завтра.

Американские читатели недовольны поддержкой Киева

У издания The Washington Post внимательные читатели. Они раскритиковали американского госсекретаря Энтони Блинкена. Тот рассуждал о «справедливом и прочном мире», который придется обеспечить после завершения российской спецоперации. Американские власти уже сегодня распределяют «военный баланс сил» после завершения конфликта в незалежной. Блинкен призвал подумать, как будет выглядеть «обновленная и свободная» Украина после СВО. Читатели напомнили госсекретарю, что 2 февраля, «русские будут отмечать годовщину Сталинградской битвы, в которой Россия победила Германию». И сообщили Блинкену, что решение ФРГ отправить танки на Украине под давлением США еще сильнее «сплотит русских». Не будите мишку в берлоге.

Для бойцов в зоне СВО придумали победное суперпитание

В Федеральном инновационном центре питания, биотехнологий и безопасности пищи разработали спецпродукты для военных в зоне СВО. Эти продукты повышают выносливость, концентрацию внимания, мобилизацию всех сил организма. Первые партии переданы Военно-медицинской академии имени Кирова, ФМБА и силовым структурам, обеспечивающим работу в зоне военных действий. Будет день - будет и пища.

Воздушная тревога четвертый день над Украиной

Воздушная тревога в четверг была объявлена на всей территории Украины. В очередной раз - с начала недели. Удары наносились по энергоструктуре Украины. Взрывы звучали в Одессе, Виннице, в Днепропетровской, Киевской и Николаевской областях. По такому случаю большинство областей перешли на стабилизационные отключения света. Вообще, ученье — свет. И учиться надо на ошибках. И чем быстрее — тем лучше.

Киев теряет Угледар

Игорь Кимаковский, советник главы ДНР, сообщил, что в середине недели российские войска вошли в Угледар. Украинские подразделения пытаются контратаковать, но российская артиллерия охлаждает их пыл. По данным Кимаковского, задача российских сил - взять город в клещи по аналогии с Соледаром. Такая тактика себя оправдала ранее — сработает и сейчас. А любителей волшебных порошков ждет очередной контрастный душ.

Кто придет после исчезновения Зеленского

Виктор Медведчук сообщил, что создается политическое движение, которое объединит несогласных с политикой Зеленского украинцев, живущих в России, Европе и на самой Украине. По мнению Медведчука, новое движение должно показать, что Зеленский не прав, когда заявляет о монолитном украинском обществе, объединившемся против России. Украинский политик в интервью RT заявил: «Когда Зеленский говорит, что за его спиной «монолит» — украинский народ, и он считает, что Россию надо уничтожить и Запад должен в этом помочь, то я говорю: это не так. Когда мы объединим этих людей и узнаем их позицию, — а я почему-то уверен, что эта позиция против власти и против Зеленского, — это уже будет совершенно другое. Это движение покажет, что Украина не монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима».

Билл Гейтс проклял украинское правительство

Билл Гейтс, миллиардер и основатель Microsoft , выступая в австралийском Институте Лоуи, назвал правительство в Киеве одним из худших в мире из-за сильной продажности. Гейтс так и сказал: «Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Это очень печально для украинского народа». По его мнению, украинские черноземы гораздо плодороднее американских и это вообще — житница для Старого света, но этот большой потенциал не идет во благо простых граждан несчастной страны. Такую простую истину до мирового сообщества мы пытаемся донести последние девять лет — но у сообщества что-то со слухом неладно....