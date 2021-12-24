Вам и не снилось: как выглядит Елена Степаненко через три года после развода с Петросяном

Изменившаяся Степаненко поразила всех внешним видом. Фото: кадр телеканала "Россия"

Елена Степаненко приняла участие в съемках одного из праздничных телешоу, снятых для трансляции в новогоднюю ночь. Бывшую жену Евгения Петросяна, давно не появлявшуюся на публике, теперь не узнать.

Елена Степаненко снялась в нескольких номерах голубого огонька. В одном из них она выступила с элегантной прической и в блестящем нежно-голубом костюме, дополнив образ массивными украшениям.

Присутствующие на съемках обратили внимание на перстень с огромным темным камнем размером в фалангу. Елена Григорьевна по-прежнему демонстрирует любовь к роскоши.

Фото: кадр телеканала "Россия"

К слову, после развода с Евгением Петросяном артистка преобразилась. Степаненко не только похудела, но и полностью сменила имидж.

Напомним, три года назад поклонники артистов были потрясены внезапной новостью о том, что знаменитая пара, прожив в браке 33 года, разводится и начинает делить многомиллионное имущество. Оценка многомиллионного состояния экс-супругов продолжалась почти два года. Список всех ценностей занял порядка тысячи листов. Самым ценным активом, к слову, является недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, из которой Петросян планировал сделать музей. Однако в квартире сейчас живет Степаненко.

Также экс-супруги владеют двумя большими квартирами в Сеченовском переулке, двумя - на Ростовской набережной и однушкой - в Большом Кондратьевском переулке. По сей день между звездами остались еще не решенные вопросы. Ранее суд отдал юмористу полную коллекцию картин, книг, антиквариата, которые они вместе со Степаненко собирали на протяжении многих лет. Елена Григорьевна таким решением осталась недовольна и теперь пытается его оспорит.