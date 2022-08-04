Молодая жена Петросяна сняла с себя одежду и показала фото без купальника

Татьяна Брухунова Фото: СОЦСЕТИ

Евгений Петросян счастлив подле молодой Татьяны Брухуновой. После женитьбы на бывшей помощнице юморист расцвел и помолодел на несколько лет. На днях вместе с прекрасной супругой и сыном Ваганом сатирик отправился на курорт. В гостеприимной Турции звездная семья наслаждается морем и солнцем. А еще Татьяна решилась на поступок, поразивший публику.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе с сыном Ваганом покинули Россию. Они отправились в запланированное путешествие. "Турция нынче пощадила нас - жара умеренная. Медитирую!" - рассказывал юморист.

Что касается его молодой жены, то она расположилась на шезлонге, сняв с себя одежду. Фотографию Татьяна показала народу, вызвав шквал эмоций. Ранее женщина не позволяла себе столь откровенные снимки.

Татьяна Брухунова поразила своим видом Фото: СОЦСЕТИ

Молодая мамочка предстала без верхней части купальника. Брухунова предусмотрительно прикрыла бюст рукой, однако спрятать пышные формы полностью не удалось. Муза артиста засветила куда больше, чем ожидалось. Поклонники сразу же поспешили ей на это указать.

Жена Петросяна в ответ призвала уважать личное пространство и не подходить к ней исподтишка во время ее отпуска. Прелестная Татьяна тщательно следит за имиджем и здоровьем возрастного супруга, который по ее настоянию регулярно проходит медицинские обследования.

В Турции звездное семейство пытается отвлечься от утомительных забот. Еще не так давно молодую красотку критиковали за отсутствие стиля и приверженность к бабушкиным нарядам и младенческим чепчикам. Но модница не намерена терпеть чужое мнение. Она бойко дает отпор завистникам.