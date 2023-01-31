Игорь Николаев сделал важное заявление из больницы: вот что на самом деле случилось с певцом

Игорь Николаев высказался о своем критическом состоянии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известие о том, что Игоря Николаева в критическом состоянии госпитализировали в палату интенсивной терапии, стало громом среди ясного неба не только для коллег, но и для поклонников композитора. Пока одни молятся за здоровье кумира, другие штурмуют соцсети музыканта и его жены Юлии Проскуряковой. Артистка хранит молчание. А вот Игорь Юрьевич к радости публики вышел на связь.

Игорь Николаев рассказал, что с ним произошло на самом деле. Певец заявил, что чувствует себя скорее живым, чем наоборот. Он призвал прекратить панику.

Высказался он и о своем критическом состоянии. Кроме того, прокомментировал слухи об инфаркте.

"Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!" - написал музыкант в блоге. Он поблагодарил всех неравнодушных за теплые слова.

Отметим, ранее появилось сообщение о том, что композитор был экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт. Отмечалось, что музыканта доставили в один из столичных кардиологических центров.

Чуть больше недели назад автор хитов Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой и Наташи Королевой отметил 63-й день рождения. Он появился в эфире одного из музыкальных шоу. При этом многие заметили, что артист заметно располнел. Впрочем, Николаев выглядел веселым и бодрым.

Певица Наталья Штурм, узнав о госпитализации Игоря Юрьевича, призвала народ молиться. "Все будет хорошо. Ведь рядом - лучшие врачи, заботливые друзья и вся страна, которая обожает Игоря. Он действительно прекрасный человек, родной наш, любимый музыкант", - цитирует ее сайт mk.ru.