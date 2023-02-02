Наташа Королева высказалась о разводе с Тарзаном после пьяного интервью Волочковой

Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева впервые прокомментировала информацию о разводе с мужем Сергеем Глушко. Заявление о том, что супруги расстались, во время пьяного интервью сделала Анастасия Волочкова. Скандальные откровения балерины общественность обсуждает уже третьи сутки. Не осталась в стороне и бывшая жена Игоря Николаева.

Слухи о разводе Наташи Королевой с Сергеем Глушко появляются с завидной регулярностью. То поклонники объявят о разрыве пары из-за того, что теща Людмила Порывай отвергла зятя за его поддержку спецоперации России на Украине. То Павел Воля в своей программе во всеуслышание объявит, что Наташа и Сергей расстались.

А на днях масла в огонь подлила Анастасия Волочкова. Балерина в порыве откровенности заявила, что Королева и Глушко не живут вместе с весны 2022 года.

Наташа старается на сплетни и слухи не реагировать. Но, вероятно, певицу замучили вопросами после пьяного интервью балерины, и она впервые рассказала правду о своих отношениях с Сергеем. "Программу с Настей сама не смотрела. Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: «Настя Волочкова сказала!». А, Настя! Ей можно, пускай рассказывает", - цитирует исполнительницу сайт mk.ru.

После чего призналась, что у нее с мужем полная идиллия. В этом году супруги отметят 20 лет официального брака. "У нас все прекрасно: тишь да гладь и Божья благодать. Мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз «разводили». А мы живем и наслаждаемся жизнью!" - резюмировала она.

Позже Волочкова также прокомментировала свои скандальные слова о разводе коллег по шоу-бизнесу. Заявление балерины о том, что она хотела бы вступить в интимные отношения с Тарзаном, наделали много шума. Танцовщица отметила, что стриптизер не только имеет привлекательную внешность и эффектную фигуру, но и вновь одинок. "Знаете, это была просто шутка... Вся беседа была построена в формате игры, к этому шоу не стоит относиться слишком серьезно", - цитирует ее Teleprogramma.pro.