Дети, спасенные из руин при землетрясении в Турции: Фото малышей, родившихся заново

В Турции людей все еще находят живыми под завалами спустя два дня после землетрясения Фото: REUTERS

Число обрушившихся зданий после мощнейшего землетрясения в Турции достигло 5 775. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, который заявил, что в результате поисково-спасательных удалось спасти более восьми тысяч человек, в том числе и детей.

Накануне через 29 часов турецкие спасатели смогли достать из-под завалов обрушившегося после землетрясения дома живыми 30-летнюю женщину и ее шестимесячного ребенка. Все произошло провинции Хатай, где через некоторое время стамбульские пожарные извлекли из-под завалов целую семью с детьми.

Фото: REUTERS

Кроме того, появилось сообщение о том, что женщина родила ребенка прямо под завалами здания после землетрясения. Это произошло в Сирии. Новорожденного ребенка смогли спасли, а вот его мать погибла.

Как сообщил вице-президент Турции, на данный момент погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы. Он также заявил, что, согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения превысило 3,4 тысячи человек, а ранено более 20 500.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Редеп Тайп Эрдоган сказал ранее о том, что прогнозировать точное число жертв пока невозможно. Турецкий лидера также объявил общенациональный траур до конца этой недели, 12 февраля.

Фото: ТАСС

Фото: REUTERS

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