Спасатели начали поиски семьи россиян на месте их предполагаемого нахождения под завалами в Турции Фото: REUTERS

Группа спасателей МЧС России прилетела на место предполагаемого нахождения семьи россиян под завалами в турецком Хатае, сообщает пресс-служба ведомства.

«Группа спасателей прибыла в Хатай. Приступили к разведке на месте предполагаемого нахождения семьи россиян под завалами», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, ранее МЧС России сообщило, что российские спасатели отправились в Хатай, где под завалами может находиться российская семья.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 6 февраля, в Турции зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7. Они привели к многочисленным разрушениям. По последним данным, число жертв превысило девять тысяч, ранения получили более 52 тысяч человек.

В среду, 8 февраля, в Турции зафиксировали новые землетрясения магнитудой до 5,1.

Между тем Вооруженные силы страны создали специальный воздушный коридор для доставки спасателей из других стран в зону землетрясения.