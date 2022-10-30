В кровавой давке в Сеуле погибло более 150 человек: Что известно о трагедии на вечеринке в честь Хэллоуина Фото: REUTERS

Давка в Сеуле, последние новости на 30 октября 2022

В 22:00 по местному времени, 16:20 по Москве, 29 октября 2022 года на прогулочной улице южнокорейской столицы Сеула Итхэвон началась давка. На самой “тусовочной” улице в центре города, где множество популярных баров и ресторанов, собралось около 100 тыс. человек, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Постепенно веселое мероприятие превратилось в “кровавую” давку: погибли 151 и пострадали минимум 82 человека.

Люди не сразу поняли, что произошло Фото: REUTERS

"Примерно в 10.30 вечера заезжает большая линия пожарных машин, в ряд, и они перекрывают дорогу. Это стандартная ситуация в Корее - когда большой праздник, ездят пожарные машины. Но потом приезжает "скорая", потом приезжает полиция, и на дороге появляются люди, и их начинают откачивать", - рассказал очевидец событий о том, как все начиналось.

Число жертв трагедии в Сеуле на Хэллоуин растет

По последним данным, в результате давки погибл 151 человек - 97 женщин и 54 мужчины, большинству из которых было меньше 30 лет. Сообщается, что среди жертв давки присутствует 19 граждан из других стран. По меньшей мере еще 270 человек считаются пропавшими без вести.

Веселое мероприятие превратилось в чудовищную давку Фото: REUTERS

На место происшествия выехали более 1700 медиков и спасателей. Пострадавших забирали более чем на 140 машин скорой помощи. В общей сложности экстренные службы получили 81 звонок от граждан.

В корейском представительстве РФ заявили, что стало известно о гибели трех россиян. Власти страны заявили о гибели двух граждан России и одной госпитализированной. Позднее стало известно, что пострадавшая, которую увезли в больницу, скончалась.

Тела не успевали убирать Фото: REUTERS

“Есть сведения об одном погибшем гражданине РФ. Как они (южнокорейские власти) это определили, непонятно. Возможно, нашли документы рядом. Будем выяснять”, - рассказал заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков.

В местных СМИ рассказали, что причиной такой давки стало “неадекватное” поведение людей. Несмотря на большое количество жертв, многие продолжили праздновать Хэллоуин как ни в чем не бывало.

Причиной такой давки стало неадекватное поведение людей Фото: REUTERS

После страшного инцидента в ночь Хэллоуина власти Южной Кореи объявили траур в стране до 5 ноября 2022 года.

Трагедия 29 октября 2022 года с давкой в центре Сеула стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года. Тогда, 16 апреля, у юго-западного побережья Корейского полуострова погибло 304 ученика старшей школы "Данвон" из-за того, что паром "Севоль" накренился и затонул.