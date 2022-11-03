Измученный болью Юрий Антонов покинул Россию

Музыкант надеется, что европейские медики поставят его на ноги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий Антонов несколько лет мучается от страшных болей. Певец перенес тяжелые операции, передвигается с палочкой. Он год не выходил из дома. А не так давно Юрию Михайловичу стало хуже. Легендарный артист покинул Россию. Сейчас он находится в Европе на реабилитации.

Юрий Антонов вынужденно уехал из России. Музыкант надеется, что европейские медики поставят его на ноги. Случай у него сложный. Боли в ноге у мэтра настолько сильные, что он не может ходить.

Проблемы у композитора начались после того, как он неудачно подвернул ногу, случился разрыв мениска. Исполнителя хита "На улице Каштановой" лечили в России, потом он обратился к австрийским врачам. В Вене Юрий Михайлович перенес операцию. Его колено собирали буквально по частям. "Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Операция шла более трех часов! Очень болезненная!.." - говорил музыкант.

Антонов прошел реабилитацию, вернулся в Россию. Но в начале 2022 года случилось обострение, он вынужден обратиться к российским медикам. Несколько месяцев любимец публики исправно посещал рекомендованные процедуры, но улучшений не было.

А недавно проблемы усугубились. Музыкант был вынужден вновь обратиться к европейским специалистам, пишет сайт mk.ru. "Я сейчас нахожусь за границей на лечении, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию", - вздыхает 77-летний пенсионер.

Пока медики никаких прогнозов не дают. Антонов не скрывает, что устал от бесконечной борьбы с болью.