Пожар в кафе "Полигон" в Костроме 5 ноября 2022: несколько человек погибли

Пожар в кафе "Полигон" в Костроме 5 ноября 2022 года
Фото: Предоставлено очевидцами
Пожар в кафе "Полигон" случился в ночь на 5 ноября 2022 года. Здание сгорело практически полностью, обрушилась кровля. Площадь пожара составила порядка 3,5 тысячи квадратных метров. Эвакуированы около 250 посетителей и жители ближайших домов.
Несколько человек задохнулись, погибших продолжают извлекать из-под завалов. Рассказываем, что известно о пожаре в кафе "Полигон".
Число погибших при пожаре в кафе "Полигон" 5 ноября 2022 года остается предварительным, так как продолжается разбор завалов.
По последним данным, погибли 15 человек. Также известно о четверых пострадавших. Окончательное количество жертв пожара станет известно только после завершения работ на месте происшествия.
Сейчас можно говорить только о предварительной причине пожара в кафе "Полигон" 5 ноября 2022 года. Окончательные выводы сделают специалисты по итогам всех необходимых экспертиз.
По предварительным данным, причиной пожара в кафе "Полигон" 5 ноября 2022 года стало использование пиротехники. Предположительно, один из посетителей заведения произвел выстрел из ракетницы.
Очевидцы утверждают, что возможный виновник пожара в кафе "Полигон" 5 ноября 2022 года стал участником массовой драки в стенах развлекательного заведения.
Якобы, посетитель в гневе достал ракетницу и произвел выстрел. Журналисты утверждают, что правоохранительные органы уже ведут розыск подозреваемого.
Прокуратура Костромской области инициировала проведение проверки в связи с пожаром в кафе "Полигон" 5 ноября 2022 года.
В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов.
Специалисты также оценят эффективность превентивных мер, которые принимались для предотвращения возгораний и обеспечения безопасности находящихся в заведении людей.