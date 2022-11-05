Пожар в кафе "Полигон" в Костроме 5 ноября 2022: несколько человек погибли

Пожар в кафе "Полигон" в Костроме 5 ноября 2022 года Фото: Предоставлено очевидцами

Пожар в кафе "Полигон" случился в ночь на 5 ноября 2022 года. Здание сгорело практически полностью, обрушилась кровля. Площадь пожара составила порядка 3,5 тысячи квадратных метров. Эвакуированы около 250 посетителей и жители ближайших домов.

Несколько человек задохнулись, погибших продолжают извлекать из-под завалов. Рассказываем, что известно о пожаре в кафе "Полигон".

Сколько человек погибли при пожаре в кафе "Полигон" 5 ноября 2022

Число погибших при пожаре в кафе "Полигон" 5 ноября 2022 года остается предварительным, так как продолжается разбор завалов.

По последним данным, погибли 15 человек. Также известно о четверых пострадавших. Окончательное количество жертв пожара станет известно только после завершения работ на месте происшествия.

Причина пожара в кафе "Полигон" 5 ноября 2022

Сейчас можно говорить только о предварительной причине пожара в кафе "Полигон" 5 ноября 2022 года. Окончательные выводы сделают специалисты по итогам всех необходимых экспертиз.

По предварительным данным, причиной пожара в кафе "Полигон" 5 ноября 2022 года стало использование пиротехники. Предположительно, один из посетителей заведения произвел выстрел из ракетницы.

Массовая драка в кафе "Полигон" перед пожаром 5 ноября 2022

Очевидцы утверждают, что возможный виновник пожара в кафе "Полигон" 5 ноября 2022 года стал участником массовой драки в стенах развлекательного заведения.

Якобы, посетитель в гневе достал ракетницу и произвел выстрел. Журналисты утверждают, что правоохранительные органы уже ведут розыск подозреваемого.

Проверка из-за пожара в кафе "Полигон" 5 ноября 2022

Прокуратура Костромской области инициировала проведение проверки в связи с пожаром в кафе "Полигон" 5 ноября 2022 года.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов.

Специалисты также оценят эффективность превентивных мер, которые принимались для предотвращения возгораний и обеспечения безопасности находящихся в заведении людей.