Гарик Мартиросян заявил о беспрецедентном давлении на Ивана Урганта. Фото: Кадр "Вечерний Ургант"

Гарик Мартиросян дал редкое интервью, в котором впервые высказался о ситуации с изгнанием Ивана Ургант. Он заявил о беспрецедентном давлении, которое оказывается на шоумена.

Гарика Мартиросяна и Ивана Урганта связывает многолетняя дружба. Правда, сейчас артисты не видятся. Бывший резидент Comedy Club не стал объяснять причину. Зато впервые рассказал о беспрецедентном давлении на Урганта.

Так, Мартиросян отметил, что публика призывает Ивана открыто высказать свою гражданскую позицию. По его словам, народ имеет полное право интересоваться точкой зрения известных людей на происходящее в стране и мире и задавать им соответствующие вопросы.

Вот только, как подчеркнул Гарик, знаменитости не обязаны отвечать, если не считают это нужным. "Можно требовать просить высказываться, но в ответ человек может ничего не делать. Это не входит в его обязанности", - сказал Мартиросян в эфире Youtube-канала Fametime TV.

Он убежден, что желание отвечать или нет зависит от множества факторов. Если Ургант говорить по-прежнему не хочет, постоянно приставать к нему с этим вопросом не стоит, считает Мартиросян.

Высказался он и о Павле Воле. По мнению Мартиросяна, 43-летний Воля смог создать свое имя тяжелым трудом и регулярными репетициями.

"Нет предпосылок к тому, что он будет рвать стадионы и залы, но он настолько трудолюбивый, настолько верит в то, что лучшее выступление у него следующее и к нему надо готовиться, он настолько целеустремленный, что он из себя - несмешного, обычного человека - сделал суперзвезду юмора", - восхищается Гарик.